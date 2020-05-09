بيان صحفي صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة

حول قرار البنوك وقف حسابات الأسرى والمحررون

· الأسرى الأبطال والمحررون عنوان التضحية والنضال

تستنكر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في قطاع غزة إغلاق عدد من البنوك حسابات الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني و الاسرى المحررون الفلسطينيين وتجاوز للخطوط الحمراء فيما يتعلق بمستحقات الأسرى الأبطال إستجابة لقرارات العدو الصهيوني.

وتؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة على أن الأسرى الأبطال أحد ثوابت قضيتنا الفلسطينية التي لا يمكن أن نساوم عليها أو على حقوقها المشروعة وسنستمر بالنضال من أجلها.

وتدعو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة سلطة النقد الفلسطينية والبنوك إلى القيام بواجبها الوطني في مجابهة إجراءات الاحتلال العنصرية بحق الأسرى الأبطال وتدعو الكل الوطني للوقوف سداً منيعاً إنتصاراً لتضحيات ونضال الأسرى الأبطال وإسقاط كل المؤامرات.

وإنها لثورة حتى تحرير الأرض والإنسان

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة

المكتب الإعلامي – قطاع غزة – فلسطين

08-05-2020