ترامب 00 وتصريحه الناري – آخر سلالة الأغبياء(1)

في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية،سلسلة عظائم القصائد، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) المهجر

من فضلِ ربي ماأقولُ وأكتبُ ** وبفضل ربي للعجائب أندَبُ( بيت الشاهر)

قال ترامبْ: أنهم ساسةٌ ولكن أغبياءْ هاجمتهم قوى النفاقْ فاتهموا العراقْ بما يُطاقْ ومالا يُطاقْ فاسقطوا القمرْ وتوجوا 00الغرابْ! ** قالَ ترامبْ : نحنُ ساسةُ أمريكا تلطختْ أيادينا بدمِ العراقْ فعلناها : فكانتْ صلعاءْ 00 شنعاءْ (قرعاءْ 00رعناءْ00شوهاءْ) كشفنا عوراتِنا باحتلالِ العراقْ فأصبحتْ أمريكا ( مومسٌ عوراءْ) تغازلُ القرودْ تضاجعُ الكلابْ!

قالَ ترامبْ : توقّعَ الأغبياءْ من أهلِ النفاقِ والرياءْ أننا جئنا لنبني لهم بيوتا فهل سمعتم محتلاً مثلنا جاءَ بالتابوتْ ليبنيَ البيوتْ ومحتلاً مثلنا يبدّلُ الألقابْ ويتركُ الإرهابْ؟ 5/5/2020م

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(1) كتبت في تصريح ترمب ان اعظم خطا ارتكبته امريكا في تاريخها 00 هو احتلال العراق (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء