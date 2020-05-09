دعم عربي للحكومة العراقية الجديدة لتحقيق الاستقرار والازدهار

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

رحب السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، وحصولها على ثقة مجلس النواب.

ودعا السيد أحمد أبو الغيط الى الإسراع في استكمال التشكيل الوزاري، لكي تتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة التحديات الراهنة وتلبية التطلعات المشروعة التي مازالت جماهير الشعب العراقي تطالب بها منذ أكتوبر من العام الماضي.

وقد وجه السيد أحمد أبو الغيط رسالة تهنئة الى رئيس الوزراء العراقي الجديد أكد فيها استمرار الجامعة العربية في دعم العراق واستعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في كل ما من شأنه أن يحفظ للعراق وحدته واستقراره، ويمكنه من النهوض من الوضع الصعب الذي يمر به في الفترة الأخيرة.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن المرحلة المقبلة تضع أمام الحكومة العراقية تحديات سياسية واقتصادية جمة خاصة فيما يتعلق بإبعاد العراق عن التجاذبات الإقليمية والدولية، والحفاظ على أفضل العلاقات مع محيطه العربي، مؤكدا على مواصلة دعم الجامعة العربية للعراق وشعبه والقيام بالدور المنوط بها في مساعدته على تحقيق الامن والاستقرار والرفاهية والازدهار.