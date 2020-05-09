فيلم “سيمين” الايراني يشارك بمهرجان “سالنتو” الدولي الـ17 بايطاليا

منصور جهانی – يُعرض فيلم “سيمين” من إنتاج وإخراج الايراني “مرتضى آتش زمزم” في مهرجان سالنتو الايطالي بنسخته السابعة عشرة. وينعقد هذا المهرجان السينمائي البارز في أيام 1 الى 6 سبتمبر 2020 في ايطاليا.

ويروي فيلم “سيمين” سبب جفاف نهر زاينده في مدينة أصفهان وتبعاته على حياة الناس وخاصة المزارعين في المدينة التاريخية، وقد رويت القصة في فضاء مجازي تكون فيه شخصية الأم رمزا للماء والنهر، قصة هذا الفيلم مقتطفة من الفيلم الوثائقي “النهر الذي قُتل” والذي تناول علنا المشاكل الرئيسية لنهر زاينده بأصفهان وكيف وصل الى مرحلة الجفاف، وفي عام 2014 تم اختياره كأفضل فيلم في مهرجان الفيلم الوثائقي الإيراني السادس عشر.

كما اختير “سيمين” الذي تم انتاجه بمشاركة مؤسسة الفارابي السينمائية، ليكون الفيلم الذي يفتتح مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي بنسخته الواحدة والثلاثين.

وعُرض الفيلم سابقًا الذي يشرف على توزيعه دوليا الايراني “سولماز اعتماد”، في مهرجان جكران الدولي العاشر للسينما في الهند وفي مهرجان بايكال الثامن عشر مع شعار السكان والبيئة (ايركوتسك) في وسط سيبيريا بروسيا، وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من هذا المهرجان.

ويلعب الأدوار الرئيسية في فيلم سيمين: محمدرضا هدایتی، لاله اسکندري، محمد فیلی، جمشید صدری، بری کربلایی، سبیده مظاهری، مریم نقیب والممثلين الأطفال واليافعين هم امیرعباس رضایی و مریم عرب جعفري.