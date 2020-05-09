.فعليكم بالمطالبة باقليم (فلا تكرروننكسة 1920)

بسم الله الرحمن الرحيم

للمنتفضين..(ما زال التظاهرات..مختزلة بوسط وجنوب)..فعليكم بالمطالبة باقليم (فلا تكررون نكسة 1920)

قبل البدء نطرح تمني..

نتمنى ان يكون المتظاهرين يجيدون (القراءة) .. كما يجيدون (رمي الحجارة) ..

ونقصد (يجيدون القراءة) بان يتابعون كل ما يكتب بخصوص المتظاهرين.. وتظاهراتهم .. فنضع رسالة لكل المتظاهرين والمنتفضين .. بانتفاضة تشرين.. بارض الرافدين.. منذ بدأ الانتفاضة 2019.. ولحد الان 2020 .. لم تخرج اي تظاهرات ضد النظام السياسي الفاسد باقليم كوردستان ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد، ولا بالمثلث العربي السني خرجت اي تظاهرات ضد الطبقة السياسية السنية ومافيات ال الكربولي وال المطلك وال الحلبوسي.. الخ.. واختزلت التظاهرات فقط بوسط وجنوب العراق حيث الاكثرية العربية الشيعية.. ضد الطبقة السياسية الفاسدة المحسوبة شيعيا من احزاب ومليشيات اسلامية موالية لايران..

علما (شئنا ام ابينا اكثرية وسط وجنوب “عرب شيعة”).. ولم نكفر لمجرد تحديد الهوية الغالبة لمن يسكن وسط وجنوب العراق، فلا يتهمنا احد بالطائفية لمجرد ان سكان وسط وجنوب العراق (اكثرية عربية شيعية) فهل المفروض ان نغيرها لهندوسية او سنية او بوذية حتى لا نتهم بالطائفية؟

فهل تريدون تكرار نكسة العشرين 1920 التي ثار بها العرب الشيعة بوسط وجنوب الرافدين ايضا، وجنى ثمارها اهل الغربية (العرب السنة) بوصول حاكم اجنبي مسلفن (حجازي) فيصل الاول.. تم تنصيبه بمؤتمر خارج العراق بالقاهرة بشمال افريقيا وقرر تاسيس دولة باسم العراق بملك اجنبي حجازي على العراق..

وانتبهوا.. ان من يعارض ويطالب باسقاط النظام السياسي القابع بالمنطقة الخضراء.. هم نوازع شتى.. (يرفعون قميص عثمان.. لاغراض مبيته).. فكلنا نتفق بان هذا النظام السياسي يجب اسقاطه لفساده وفشله وعمالته وكون اركانه من لا يستحقون ان يصبحون موظفي خدمة بدائرة حكومية.. ليصبحوا قادة.. والاخطر انهم لصوص بلا اي قيم اخلافية.. حكموا بعد 2003.. المهم في القول القوى التي تعارض النظام القابع بالخضراء ببغداد:

1. طائفيين سنة.. نزعتهم الطائفية تجعلهم ضد العملية السياسية ليس لفسادها اساسا.. وفشلها.. بل لمجرد مشاركة محسوبين شيعة واكراد بالحكم.. فلو كان النظام السياسي (نزيها وجعل العراق بمصاف الامارات برفاهيتها، وكوريا الجنوبية لنهضتها الصناعية والتكنلوجية).. لاستمروا يعارضون النظام ويدعون لإسقاطه لارجاع العراق لجحيم ما قبل 2003.. فهم يترحمون على صدام والبعث الذين بظل حكمهما العراق حروب وكوارث لا تقل خطورة عن الوضع بعد 2003 بظل معارضي صدام الفاسدين البائسين.

2. قوميين عرب ذي نزعة سنية.. يعارضون النظام السياسي لمشاركة قوى سياسية قومية كوردية واحزاب اسلامية محسوبة شيعيا.. وهؤلاء نسبة كبيرة جدا من العرب السنة.. نزعتهم القومية سببها ان غالبية الاجانب من العرب الغير عراقيين من المحيط للخليج هم من اهل السنة.. ولو كان (غالبية المحيط العربي الاقليمي شيعة) لما كان لديهم نزعة قومية اصلا.. هذه الشريحة من القوميين العرب ذي النزعة السنية يتغطون (بغطاء يدعى علماني) قومي للضحك على ذقون الاكثرية العربية الشيعية.. كما ضحكت ايران على هذه الاكثرية العربية الشيعية بعد 2003 بشعارات مذهبية ودينية انكشف زيف مدعيها ..

3. اكراد يعارضون النظام ببغداد حصرا ولا يعارضون (الطبقة السياسية الكردية) الحاكمة باربيل والسليمانية.. لصراعات اقليم كوردستان على الكعكة ونسبة الاكراد منها وكذلك صراعات على النفط وتصديره بكركوك وكوردستان..الخ

4. متشددين سنة اسلاميين.. يعارضون النظام السياسي ككل بالعراق.. كالقاعدة وداعش.. ويطالبون بحكم دولة الخلافة الاسلامية السنية.. التي تميع الحدود ..

5. (اكثرية شيعة العراق) يعارضون النظام السياسي ببغداد لفساد هذا النظام وعمالته لاجندات ايرانية طامعة بالعراق، ولفشل النظام بتحقيق الرفاهية والاستقرار والنزاهة.. ولعدم نهوض اي قطاعات صناعية وزراعية وخدمية وكذلك بمجال الطاقة.. ليصبح العراق مرتهن بظلهم بالكامل بيد الاطماع الايرانية القذرة.. هذه الاكثرية الشيعية العراقية طيبة القلب ونياتهم طيبة ولكن بسطاء ولم يقدمون اي مشروع سياسي بديل .. ولم يطرحون قيادة لهم..

والاخطر هم اكثرية طيبة يسهل استغلالها من قبل المخادعين.. الذين يريدون اسقاط النظام السياسي الفاسد ليس لفساده، وليس لفشله بتوفير حياة حرة كريمة لشعب وسط وجنوب.. ولكن هدف المخادعين إزاحة الشيعة ككل من الحكم بالعراق.. واعتبارهم (ابناء ام حازم.. روافض.. خونة.. فرس .. هنود جاءوا مع الجاموس مع جيش محمد القاسم بزمن الامويين.. الخ)..

ونؤكد لكم ان طروحات التظاهرات .. غير واضحة.. ..

وهذه التظاهرات لا تضع الحلول.. ولم تطرح اي معلومات .. ولم تطرح الاليات لتحقيق مطالب المتظاهرين.. ولم تقل للراي العام هل لديهم حزب سياسي.. هل لديهم قيادة؟؟ وهل يمكن ان يكون لهم ذلك وهم بالحقيقة ايضا جماعات شتى.. واجندات متباينة..حالهم حال القوى السياسية الحزبية الفاسدة ذات الاجندات الخارجية واللبيوات المافيات الاجرامية المتحكمة بالبلد.. وخير دليل (السماح لمن هم جزء من النظام السياسي الفاسد كالصدريين ان يخترقون التظاهرات.. والشيوعيين الذين هم جزء من نظام الحكم ايضا.. وغيرهم) لينقلب هؤلاء المندسين لقبعات زرق يحملون التواثي بضرب المتظاهرين الاحرار ..

ونسال كيف يمكن ان تكون انتخابات بوجود 160 مليشة مسلحة.. وجماعات ارهابية.. وقمع للمتظاهرين كيف يمكن ان تكون تظاهرات.. وهي تحصل بوسط وجنوب العراق تحديدا دون غيرها.. فلا كوردستان تظاهرات ضد الطبقة السياسية الكوردية .. ولا المثلث السني العربي تظاهر ضد الطبقة السياسية المحسوبة سنيا.. وكلاهما متهمين ايضا بالفاسد والثراء الفاحش المشبوه.

فلا حل لمنطقة العراق الا بجعل العراق نظام رئاسي فدرالي.. وتطبيق الاقاليم الفدرالية الثلاث.. وجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لترعى شؤون الشيعة بالعالم وتفك وصايتها السياسية عن العراق وشيعته.. وتفعيل قانوني الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية.. وتشكيل محكمة دولية لمحاكمة اركان الفساد المالي والادراي منذ 2003 حتى نجاح التغيير .. هذه النقاط الاستراتيجية ستقلع الخونة من مليشيات واحزاب فاسدة.. وتحصر المعممين بمجال عملهم الديني وتفك وصايتهم السياسية عن العراق .. وتنهي تشريعهم للفساد باسم الدين والمذهب..

وندعو المتظاهرين..لخطورة (الترحيب الخبيث..لايران.. بتمرير حكومة مصطفى الكاظمي)

فمباركة مسجدي لتمرير حكومة مصطفى الكاظمي.. وصمة عار بجبين الكاظمي نفسه.. فخلفية مسجدي كقائد عسكري ايراني بالحرس الثوري الايراني.. المهيمن على العراق ويخضع العراق للهيمة

الايرانية، يثير هذا الترحيب لمسجدي بالكاظمي علامات استفهام خطرة فهل ضمن مصطفى الكاظمي.. لايران استمرار جعل العراق حديقة خلفية للايرانيين وعدم نهوض اي قطاع صناعي اوزراعي او باي مجال بالطاقة.. يمكن ان ينافس المنتج الايراني .. ليبقى العراق مرتهن للصادرات الايرانية

بعشرات المليارات من البضائع والمنتجات الاخرى السيئة الصيت هل ضمن الكاظمي لايران.. استمرار هيمنة ايران على مصادر القرار العراقي.. وابقاء العراق مرتهن للاجندة الايرانية، هل تامر الكاظمي مع ايران.. لاحلال روسيا والصين بالعراق.. لجعل العراق محرقة بالكامل كسوريا/

هل ضمن بقاء مليشيات خارج ايطار الدولة باسم الحشد وسلام منفلت..

وندعوكم ايضا للانتباه.. لهذه العبارات.. التي يجب ان يتم تداولها.. اقتبسها من مقالة لكاتبة عراقية.. تفكروا فيها وان كانت تبدوا للوهلة الاولى مربعات

متقاطعة، وتعمدت ان اضعها بنقاط :

1.

(أشخاص أقوى من الدولة).

2.

(خضع الكاظمي.. لزيارة منزل شخصية نافذة.. أقوى من العراق.. عابرة الى ما بعد

الدستور، تخلل الزيارة إملاء شروط على الكاظمي؛ لتمرير كابينته).

3.

)

تلبيته دعوة تلك الشخصية السوبرإقليمية، موافقا على شروطها “إنلصمت” الكتل النيابية واجتمع المجلس).

4.

(يؤسس حكومته على الخضوع لاشتراطات حراس مصالح إقليمية في العراق)..

ونضيف:

(كل الشخوص والاحزاب والمليشيات والكتل بالعراق) مجرد (سقط المتاع) ومن دونية المجتمع.. ومصابة بعقد (الدونية الاجتماعية،ـ والحرمان، والفقر، والحرمان الجنسي، والكراهية للعراقيين).. (ومصدر قوتها هو انحطاطها .. فهي غسلت وجوهها ببول المطايا..) على قول المثلث العراقي

على شخص بلا مبادئ .. غاسل وجه ببول مطي)

حشى القراء من المصطلحات التي نضطر لذكرها..

والاخطر انها مدعومة من النظام الايراني الارعن الطامع بالعراق .. والذي يخدع السذج والقشامر ليجندهم كمرتزقة .. يسعون وراء المال الحرام للثراء.. ببيع ضمائرهم..

فنسال من كل ذلك.. هل الكاظمي سيتجرأ:

فهل سيتجرأ على ان يحاسب الفاسدين ومحاكمتهم.. واسترجاع الاموال المهولة التي نهبوها وهربوها.. هل يستطيع مواجهة السلاح المنفلت والمليشيات الخارج ايطار الدولة والمليشيات

والمؤطرة بهيئة حكومية.. هل يستطيع ان يحاكم من قتل المتظاهرين، هل يستطيع ان ينهض بقطاعات العراق الصناعية والزراعية والخدمية وبمجال الطاقة لانهاء الهيمنة الايرانية على العراق ..

بالمحصلة: لن يتحسن الوضع الاقتصادي بالعراق.. ولن ينهار الفاسدين ومليشياتهم واحزابهم.. الا (بانهاء وجود ايران بالعراق) والله على ما اقول شهيد

كما ان البعث وحكمه لم يسقط بالعراق الا بسقوط صدام نفسه..

والاخطر ما زال هؤلاء يظنون بانهم قادرين على خداع الراي العام (بتسميات) لها شهرتها

بالعراق رياضية مثل (عدنان درجال) لينصبه الكاظمي وزير للرياضة والشباب حسب المعلومات.. والمعلومات متجنس بالجنسية القطرية هو وابنه مهند.. ولم يعاني ما يعانيه

العراقيين لعقود كبقية الطبقة السياسية التي جاءت من خارج الحدود.. التي لم تتعاون مع شرفاء العراق بالداخل، بل جذبت لها اراذل القوم من امثالها.

فنقول للمتفائلين بعدنان درجال.. كيف تريدونه ان يقف ضد فساد الاندية التي تهيمن عليها المليشيات والاحزاب؟؟ والفساد المهول بوزارة الشباب التي يسندها الفاسدين بمخالب

المليشيات؟؟ فنضحك على ذقون من ؟؟

يا عدنان درجال يا حسين سعيد

اذا لم يتم دعم دولي ضد الفساد ومليشياته ..لن يقام للعراق قائمة، ولن يوضع العراق ببداية الطريق الصحيح.

وليرسل المتظاهرين.. رسالة من ازمة (سندبات).. فطالبوا بتسمية الخليج بتسميته العراقية

حيث تتهم الكويت بسرقة تاريخ العراق كما سرق من قبلها داعش اثاره بتهديمها.. والكويت تنسب تاريخ عراقي لها.. ومليشيات واحزاب اسلامية موالية لايران تنسب العراق كله

فارسيا تابعا لايران.. واطماع مصرية تعتبر العراق مجرد اقليم تابع للقاهرة باسم القومية العربية الفاشية.. فعليه.. لا ننسى بان (الخليج تسميته الاولى سومرية.. كانت تعني البحر السفلي) لانه يقع اسفل بلاد سومر.. وسمي خليج البصرة.. طوال العهد العثماني.. ولكن استهانة

العراقيين (العراق) بالغاء تسمية خليج البصرة الى تسمية عنصرية (الخليج العربي) كبديل عن تسمية الفرس العنصرية (الخليج الفارسي).. بزمن المقبور جمال عبد الناصر المصري الاجنبي عن العراق الحاسد والحاقد والطامع بارض الرافدين.. (كانت مفتاح ليسرق كل شيء بالعراق).. بسكون

العراق لان من يحكم العراق السموم الثلاث بمائدة السياسية العراقية (القوميين والاسلاميين والشيوعيين)….

ولنتبه.. بان المقبور المصري جمال عبد الناصر لم يغير اسم قناة السويس الى قناة العرب.. بل ابقاها على تسميته المصرية.. ولكن جاء فغير اسم (خليج البصرة) الى (الخليج

العربي) ليعادي اي شيء عراقي يبين كارزمية ارض الرافدين بالشرق الاوسط والخليج..

……سجاد تقي كاظم………..