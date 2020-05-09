مسرور بارزاني في الذكرى الـ 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية : نقدر تضحيات الذين غيّروا تاريخ القرن

بمناسبة الذكرى الـ 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية والنصر على النازية ، ثمن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني تضحيات الرجال والنساء الذين حاربوا وانتصروا على النازية .

بارزاني قال في تغريدة على حسابه بتويتر ” في هذه المناسبة اعبر عن تقديري لكل رجال ونساء ذلك الجيل الذي غيّر تاريخ القرن الماضي ” .

مضيفاً ، ان ” تضحياتهم والنضال المشترك للامم رغم اختلافاتها ، لايمكن ان يُنسى “.

وانتهت الحرب العالمية الثانية التي كانت قد بدأت في 1 سبتمبر/أيلول عام 1939 في أوروبا وشاركت فيها الغالبية العظمى من دول العالم ، في الـ 2 من سبتمبر/ ايلول عام 1945 ، بالانتصار على النازية .