مسرور بارزاني في الذكرى الـ 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية : نقدر تضحيات الذين غيّروا تاريخ القرن

بمناسبة الذكرى الـ 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية والنصر على النازية ، ثمن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني تضحيات الرجال والنساء الذين حاربوا وانتصروا على النازية .
بارزاني قال في تغريدة على حسابه بتويتر ” في هذه المناسبة اعبر عن تقديري لكل رجال ونساء ذلك الجيل الذي غيّر تاريخ القرن الماضي ” .
مضيفاً ، ان ” تضحياتهم والنضال المشترك للامم رغم اختلافاتها ، لايمكن ان يُنسى “.
وانتهت الحرب العالمية الثانية التي كانت قد بدأت في 1 سبتمبر/أيلول عام 1939 في أوروبا وشاركت فيها الغالبية العظمى من دول العالم ، في الـ 2 من سبتمبر/ ايلول عام 1945 ، بالانتصار على النازية .
Masrour Barzani پابەندین#
✔@masrour_barzani
On this day, I honour the men and women of a generation who changed the course of the last century. Their sacrifices, and the pursuit of a common struggle by many nations that had their share of differences, will never be forgotten. #Victory75 #VictoryDay