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مصدر مطلع: عبد المهدي لم يصدر أمراً بايقاف رواتب المتقاعدين

افاد مصدر مطلع، السبت، بأن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي لم يصدر أمراً بايقاف رواتب المتقاعدين، مشيرا الى أن قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن يشمل ترتيب اوليات الانفاق.

وقال المصدر إن “رئيس الوزراء السابق لم يصدر امراً بايقاف رواتب المتقاعدين كما روج لها في وسائل الاعلام او مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف المصدر، أن “مجلس الوزراء السابق قرر ترتيب اوليات الانفاق بعد انخفاض اسعار النفط ولم يكن هنالك قرار يخص ايقاف رواتب المتقاعدين”.

وتناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بصدور قرار من مجلس الوزراء من شأنه ايقاف رواتب الرواتب التقاعدية واحالة الصرف الى الحكومة الجديدة.

يشار إلى أن مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي أعلن، اليوم الجمعة، أن الأخير اتفق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على اطلاق رواتب المتقاعدين اليوم السبت.

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