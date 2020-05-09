مناشدات بإلغاء قرار لوزير البلديات السابق بإحالة أحد العقود لمصرف أهلي

ناشد مواطنون، الجمعة، وزير الإعمار والإسكان والبلديات نازنين محمد بإلغاء قرار الوزير السابق بنكين ريكاني الذي يقضي بإحالة عقد تبديل مضخات وعدادات الماء في جميع أنحاء العراق إلى أحد المصارف الأهلية.

وقال المواطنون إن “وزير البلديات والإعمار والإسكان السابق بنكين ريكاني قام بإحالة عقد تبديل مضخات وعدادات الماء في جميع أنحاء العراق إلى أحد المصارف الأهلية لنصب العدادات وتولي مسؤولية الجباية من المواطنين”.

وأضاف المواطنون، أنه “تم تعميم كتاب إلى جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان في مخالفة قانونية واضحة لأن هذا الموضوع من صلاحيات المحافظين”.