مواطنون يطالبون الامن الوطني بمحاسبة أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الجديدة

طالب مواطنون في بغداد، الجمعة، الامن الوطني بمحاسبة أصحاب المولدات الاهلية المخالفين للتسعيرة الجديدة والتي وضعتها محافظة بغداد.

وقال المواطنون إن “بعض أصحاب المولدات في مناطق عدة من العاصمة وتحديدا الحبيبية، لم يلتزموا بالتسعيرة التي حددتها محافظة بغداد سعر الامبير بخمسة الاف دينار وهذا ما ينعكس على حياة المواطنين”.

ودعا المواطنون جهاز الامن الوطني إلى “محاسبة هؤلاء وإلزامهم على الالتزام بالتسعيرة الجديدة”، معتبرين أن “بقاء التسعيرة القديمة للامبير يشكل عبئاً على العوائل بسبب الحظر وقلة العمل”.

وحدد محافظ بغداد قبل ايام، سعر امبير كهرباء المولدات في العاصمة، مشيرا الى انه سيكون 5 الاف دينار للأمبير الواحد كحد اعلى و9 الاف دينار للخط الذهبي.