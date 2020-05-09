نائبة: استكمال باقي التشكيلة الوزارية قبل العيد

اكدت النائبة اقبال عبد الحسين، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد باستكمال باقي التشكيلة الوزارية قبل العيد.

وقالت عبد الحسين في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان “اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ واﻗﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ 15 وزﻳﺮا، ﻟﻌﺪم ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ أي ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳﺮي اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ورﻓﺾ ﻧﻮاب ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزراء”.

وأﺿﺎﻓﺖ ان “اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﺗﻌﻬﺪ أﻣﺎم رﺋﻴﺲ البرلمان ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ المبارك، وﺗﺮﺷﻴﺢ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻛﻔﻮءة وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻬﺬه المناصب ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ المرشحين اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮﻫﻢ”.

يذكر ان مجلس النواب منح الاربعاء الماضي الثقة الى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حيث صوت على عدد من الوزراء فيما تم رفض عدد اخر منهم وتم تاجيل حسم التصويت على وزارتي النفط والكهرباء.