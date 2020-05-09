“وعود بالسراء وخزينة في الضراء” .. رواتب “المتقاعدين” أرجوحة بيد الحكومة

ما أن تمر الدول بأزمات اقتصادية فأنها تتسارع إلى شد الاحزمة على البطون وتقوم بسياسات تقشفية لتعبر هذه المرحلة، الا ان الازمات الاقتصادية في العراق تختلف عن نظيراتها في الدول الأخرى فشد الحزام يتحمله المتقاعد والموظف الصغير قبل غيره، ليتم التلاعب براتبه الزهيد الذي لا يشكل شيئا تبعا للحياة الصعبة التي نعيشها حاليا مع عدم وجود رعاية لمثل هذه الشريحة.

وفي ظل الاشاعات التي ظهرت بوجود تقليص لرواتب المتقاعدين وبعد انتظار لعدة أيام تفاجأ جميع المتقاعدين بان رواتبهم قد تأجلت الى اشعار اخر بعد قرار الحكومة السابقة بإيقاف جميع عمليات الصرف نتيجة انخفاض أسعار النفط وتحويل دراسة الموضوع للحكومة الحالية لاتخاذ التدابير اللازمة لذلك.

فيما أعلن مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الجمعة، أن الأخير اتفق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على اطلاق رواتب المتقاعدين يوم غد السبت.

محمد حميد رجل يبلغ من العمر 76 عاما يقول لقد “خدمنا في دوائر الدولة اكثر من 35 عاما وبالتالي فمن المفروض ان نكافأ من ابسط حقوقنا الا وهي رواتبنا لا ان يحرمونا منها بحجة افلاس الدولة”، متسائلاً “اين وارداتنا النفطية على مر السنين؟ لقد أصبحت كالسراب لم يعمر فيها شيئا ولم تقدم لنا أي خدمات تليق بنا كمواطنين”.

أبو محمد يبلغ من العمر 73 عاما عانى من أمراض مزمنة نتيجة إرهاق سنوات العمل المضنية يقول انه “لا يستبعد ومنذ زمن طويل ان تتاجر الحكومة وهيئة التقاعد بأموال المتقاعدين وتختلس في بعض الأحيان من رواتبهم كما فعلت حين جعلت الرواتب كل شهر وسرقت راتب شهر منا”.

ويضيف أبو محمد ان “صندوق التقاعد يمول من التوقفات التقاعدية الشهرية من الموظفين وليس لها علاقة بأسعار النفط وهذا يعني انها امانة عند الحكومة يستردها المتقاعد بعد انتهاء خدمته الوظيفية”.

وكانت هيئة التقاعد العامة قد اعلنت في اذار 2019 ان عدد المتقاعدين قبل العام 2003، كان يبلغ 600 ألف متقاعد، فيما يبلغ اليوم 3 ملايين و250 الف متقاعد موزعين على محافظات العراق.

خبير مالي: رواتب المتقاعدين مدخرة

في الوقت الذي اكدت هيئة التقاعد بان التأخر في صرف رواتب المتقاعدين جاء بسبب انخفاض أسعار النفط، اعتبر الخبير المالي احمد سعيد انه “لا يجوز اطلاقا التلاعب برواتب المتقاعدين لأنهم قد اقرضوا الدولة ولهم فوائد على تلك الاستقطاعات”، مبينا ان “هذه الرواتب التي يحصل عليها المتقاعد لا علاقة لها بأسعار النفط لأنها ادخرها منذ كان في الوظيفة”.

ويتابع سعيد، ان من “واجب الحكومة ان تدفع هذه الرواتب شهريا وبدون استقطاع لانه بخلاف ذلك يعتبر سرقة لأموال هذه الفئة من المجتمع”.

ويضيف ان “الحكومات السابقة فشلت في تحرير العراق من رقبة الاقتصاد الريعي بسبب سياستها الخاطئة وعدم الاستفادة من الواردات النفطية في تنويع الاقتصاد وتوجيه هذه الواردات نحو الموازنات التشغيلية، إضافة الى الفساد في المشاريع الذي كانت اكثرها وهمية”.

خبير اقتصادي: التقاعد مؤسسة تمويل ذاتي

من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، عملية ايقاف صرف رواتب المتقاعدين او تقليلها بأنها “مخالفة قانونية”.

ويضيف محمد علي ان “صندوق التقاعد مؤسسة تمويل ذاتي من الوقوفات والاستقطاعات وبسبب تجاوز القوانين الجائرة عليه مثل قانون رفحاء وتقاعد السجناء السياسيين وفئات اخرى لم تساهم ولا بفلس واحد في هذا الصندوق وتأخذ أكثر من المساهمين فيه، حدث خلل في صندوق التقاعد يتحمله المشرع العراقي والادعاء العام العراقي والحكومات العراقية المتعاقبة”.

ويشير الى ان “اي تقليل لرواتب المتقاعدين هو تجاوز على القانون وتأخير صرف رواتبهم يجب ان تساءل عليه الحكومة المستقيلة التي اساءت ادارة الازمة في وقت شحة السيولة وارتكبت خطيئة كبرى بترحيل صرف الرواتب المستحقة للحكومة التالية”.

وكانت وزارة المالية، أكدت في وقت سابق أن رواتب جميع موظفي الدولة مؤمنة بشكل كامل، فيما قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء في وقت سابق إن هنالك تدابير مالية لتأمين رواتب الموظفين تتبعها الحكومة منها ضغط الإنفاق وتأجيل بعض المشاريع غير المهمة.

يذكر انه بالرغم من الزيادات التي طرأت على رواتب المتقاعدين منذ عام 2003 ولغاية الان الا ان هذه الزيادات لم تلبي حاجة المتقاعدين المعاشية في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق ، مما دفع الكثير من المتقاعدين الى المطالبة بإعادة النظر في رواتبهم التقاعدية.