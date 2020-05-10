إصابات كورونا تصل لـ2679 والمسح الميداني ينشط في المناطق الشعبية

أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجل 76 إصابة جديدة بفايروس كورونا. وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى) ان الاصابات موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٢٥، بغداد/ الكرخ: ١٠، مدينة الطب: ١٩، ميسان: ١، البصرة: ١٧، واسط: ١، الانبار: ٢، صلاح الدين: ١”.

فيما أكدت الوزارة تسجيل ٤١ حالة شفاء، وبهذا اصبح عدد المصابين “٢٦٧٩”، منهم ١٧٠٢ حالة شفاء، و١٠٧ وفيات، فيما مايزال ٨٧٠ شخصا يتلقى العلاج.

في سياق متصل، تواصل دوائر وزارة الصحة حملاتها لمحاربة فايروس كورونا وبالأخص في المناطق التي ظهرت بها حالات اصابة. ونفذت حملة في مدينة الصدر وهي من اكثر المناطق التي سجلت حالات اصابة بالفايروس خاصة مع عدم التزام الكثير من مواطنيها بإجراءات السلامة.

وقال مدير مستشفى الإمام علي مصطفى السعدي في حديث لـ(المدى) ان هذه “الحملة تأتي كإجراء استباقي للكشف عن الاصابات والتعرف على الاشخاص الملامسين للحيلولة دون تزايد أعداد المصابين حيث تم اخذ عينات عشوائية دون تحديد فئة او عمر محدد لسكنة القطاع من قبل كادر مختبري او تمريضي”.

وبين ان “الحملة تضمنت زيارة عدد من المنازل التي يتواجد فيها اشخاص مسنون مصابون بامراض مزمنة وغير قادرين على الحركة اضافة الى اخذ عينات للافراد المتجولين، وسائقي (التك تك) والدراجات واصحاب المحلات، فضلًا عن توعية المواطنين باتباع الارشادات الاحترازية التي تساهم في الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد”.

بالمقابل اجرت صحة بغداد الكرخ مسحا ميدانيا لدور الملامسين في منطقة الحرية.