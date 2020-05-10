الامن النيابية تكشف موعد بدء مفاوضات الكاظمي مع الولايات المتحدة

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الاحد، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبلغ الأطراف السياسية أنه سيتفاوض مع الامريكان على انسحاب قواتهم من العراق الشهر المقبل.

وقال الزيادي إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أخبر القوى السياسية داخل مجلس النواب أنه سيجلس مع القوات الأمريكية مطلع شهر حزيران المقبل لبحث جدولة انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية “.

وأضاف أن “هناك اتفاق مسبق جرى ما بين الكاظمي والقوى السياسية على إخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية “.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن أمس السبت، تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء المباحثات مع الجانب الاميركي الخاصة بمراجعة الاتفاق الإستراتيج