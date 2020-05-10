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بيان هام من لجنة الصحة والبيئة

بيــــــــــــان

تستغرب لجنة الصحة والبيئة النيابية التصريحات
الشمولية التي صدرت من النائب هدى سجاد والتي اتهمت فيها احد اعضاء لجنة الصحة والبيئة بعرقلة اجراءات متابعة ملفات فساد تخص دائرة الصحة في محافظة الديوانية …

وحيث نؤكد حرصنا وعملنا لمتابعة ملفات
الفساد في جميع المؤسسات الصحية والتي بينتها وأشارت اليها كثرة المواقف التي تفردت بإصدارها اللجنة واختلفت فيها مع مختلف العناويين الحكومية وغير الحكومية ، وفي ذات الوقت نرفض الاتهامات الشمولية والغير مدعومة بما يثبتها من قبل النائب هدى سجاد وندعو لابعاد الخلافات
الشخصية عن بوصلة اداء الأمانة الرقابية في بيت التشريع العراقي ونطالبها بتصحيح ما صرحت به او تقديم ما يثبته من وثائق وإثباتات، وبخلاف ذلك نتوجه بالشكوى بإسم اللجنة لهيئة الرئاسة الموقرة ونطالبها بايقاف هذا التوجه الخطير داخل المؤسسة التشريعية .

لجنة الصحة والبيئة النيابية

9 آيار 2020

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