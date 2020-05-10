رئيس حكومة إقليم كوردستان ووزير الطاقة الأمريكي يتفقان على تعزيز استثمارات الطاقة

ناقشا ملف الحكومة الاتحادية الجديدة وسبل دعم واشنطن لبغداد وأربيل …

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء الجمعة 8 أيار / مايو 2020، مع وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، هاتفياً، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال المكالمة الهاتفية، ناقش الجانبان التداعيات التي خلفها تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد على اقتصاد إقليم كوردستان والعراق والولايات المتحدة، وفق بيان لحكومة الإقليم،

واتفق رئيس الوزراء ووزير الطاقة الأمريكي على أهمية رفع سقف الاستثمارات في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان.

كما تم تسليط الضوء على الحكومة الاتحادية الجديدة في بغداد، والسبل التي يمكن من خلالها أن تواصل الولايات المتحدة دعمها للعراق وإقليم كوردستان ولا سيما عبر المساعدة المالية الدولية.

وعبّر رئيس الحكومة خلال الاتصال، عن تضامنه مع ضحايا فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة، وكذلك جرى الاتفاق على استمرار التواصل الوثيق بين الجانبين.