مصر – ايقاف استقبال طلبات العودة للعراقيين لبغداد

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اصدرت سفارة جمهورية العراق في مصر تعميما للجالية العراقية في المحافظات المصرية وفقا للتوجيهات الصادرة من الجهات العراقية الرسمية ذات العلاقة اكدت فيها الشروط الخاصة بتسجيل اسماء العراقيين العالقين الراغبين بالعودة لارض الوطن .

وشملت الشروط التي يجب على المواطنيين العراقيين التقيد بموجبها ان لا يكون المواطن مقيما ومتمتعا بجنسية بلد الاقامة بالاضافة الى ان يلتزم المواطن العراقي بالحجر الصحي لمدة( 14 ) يوما في الاماكن المخصصة لذلك بدءا من يوم الوصول لمطار بغداد الدولي بغض النظر عن وجود الشهادة الصحية .

وعليه يتوجب على المواطنيين العراقيين الراغبين بالعودة لبلادهم مراجعة القسم القنصلي بسفارة جمهورية العراق في القاهرة مستصحبين معهم جواز السفر لتسجيل اسمائهم وارقام هواتفهم ما عدا يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا لغرض توحيد قوائم الاسماء وارسالها لمكتب شركة الخطوط الجوية العراقية في القاهرة لاتخاذ ما يقتضي بصددها رسميا .

من جانبه استكمل مكتب الشركة في القاهرة اجراءات سفر العراقيين خلال يومي الثلاثاء والاربعاء الخامس والسادس من مايو 2020 م الماضيين عبر رحلتين جويتين استثنائيتين بين القاهرة وبغداد وعلى متنهما ( 467 ) مواطن عراقي .

واشار مصدر مطلع بان المكتب ينفذ التعليمات والتوجيهات والقرارات الصادرة من وزارة النقل العراقية عن طريق شركة الخطوط الجوية العراقية حرفيا وتماشيا مع توجيهات الحكومة العراقية .

ومن الجدير ذكره بان وزارة الخارجية العراقية اصدرت قرارا يقضي ايقاف استقبال طلبات العودة اعتبارا من يوم الثلاثاء الخامس من مايو 2020 م الجاري .

واشار قرار وزارة خارجية العراق الى ان التوقف باستقبال طلبات العودة للعراقيين الى العراق كون العالقين هم من تقدموا بطلب العودة حيث لوحظ استمرار ازدياد اعداد الراغبين في العودة وبدون مسوغ لذلك ,

كما اشار قرار الوزارة الى التريث في ارسال الطائرات لاعادة المواطنيين العالقين ولحين تهيأة اماكن لائقة ومطابقة الحجر الصحي ,