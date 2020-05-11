التربية: مستعدون لاجراء الامتحانات النهائية

اﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، الاحد، اﺗﻤﺎم اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ ﻻﺟﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﺪدﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﺳﺒﻮع الماضي.

وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ لوسائل اعلامية حكومية ان “اﻟﻮزارة وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت، اﻛﻤﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ المنتهية ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ (2019-2020)”، مبينا ان “اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ والمراكز اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﺑﺄﺳﻤﺎء المراقبين ﻓﻲ المراكز، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ المتضمنة ﺗﻌﻔﻴﺮ المراكز واﻟﻘﺎﻋﺎت اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت”.

واضاف المصدر اﻧﻪ “ﺳﻴﺘﻢ اﺗﺒﺎع اﻻﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت واﻟﻜﻔﻮف وﺗﻌﻘﻴﻢ اﻻﻳﺪي وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻘﻴﻤﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﺛﻨﺎء ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ او ﺟﻤﻊ وﻧﻘﻞ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ المعتادة ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد”.

وذﻛﺮ ان “المواعيد اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﻠﻨﺘﻬﺎ اﻟﻮزارة ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ بين ﻣﺮﺣﻠﺔ واﺧﺮى”، ﻣﻮﺿﺤﺎ “ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮاد اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، اﻧﻪ ﺗﻢ ﺷﻤﻮﻟﻬﻢ ﺑﻘﺮار ﻋﺪم المطالبة ﺑﺪراﺳﺔ المواد المعلقة، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﺜﻨﺘﻬﻢ اﻟﻮزارة ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ واﻟﺤﺬف ﻓﻬﻢ ﻏﻴﺮ مشمولين ﺑﺬﻟﻚ”.

وﺗﺎﺑﻊ ان “اﻟﻘﺮار ﺷﻤﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ المنتظمين ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﻂ”، لافتا الى انه “ﺳﻴﺘﻢ ﺷﻤﻮﻟﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎزﻫﻢ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻰ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ”.

وتابع انه “ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺳﻴﺸﻤﻞ ﺑﻘﺮار اﻟﺤﺬف واﻟﺘﻘﻠﻴﺺ وﻳﺴﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ المنتظم”.