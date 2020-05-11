السلامة الوطنية تقرر زيادة ساعات حظر التجوال وإغلاق تام خلال عيد الفطر

حددت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، امس الاحد، توقيت حظر التجوال، فيما قررت تمديد الحظر حتى ايام عيد الفطر.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، ان “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا، عقدت اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة جدول أعمالها المتضمن مراجعة وتقييم قرار حظر التجوال، وعدد من القضايا ذات العلاقة بجهود الوقاية من فايروس كورونا”.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن “جائحة كورونا تمثل حربا وتحديا حقيقيا، ولابد من تكثيف جهود مواجهتها”، مؤكدًا على “أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة بهذا الجهد وحماية المواطنين من هذا الخطر، والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات”. وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مايلي :ــ اولا: يكون حظر التجوال من الساعة الخامسة عصرا الى الخامسة فجرا. ثانيا: فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ثالثا: وضع وزارة النقل شروطا لسلامة نقل المواطنين في وسائط النقل الداخلي ومحاسبة المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة في بيان، انه “تم فحص (٢٢٣٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٧١٥٣)”.

واشارت الوزارة الى ان “مختبرات الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٨٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٢٢، بغداد/ الكرخ: ٣٧، مدينة الطب: ٧، ميسان: ١١، البصرة: ٨، ديالى: ١، ذي قار:٢”. وبينت الوزارة ان “حالات الشفاء بلغت هذا اليوم ٣٢ حالة”.