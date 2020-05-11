الصحة الايرانية تعلن اليوم عن التعليمات الصحية لاقامة مراسم ليالي القدر

وقال حريرحي في حوار مع التفزيون الايراني مساء الاحد انه سيتم بعد ظهر الاثنين الاعلان عن التعليمات والبروتوكولات الصحية اللازمة لاقامة مراسم احياء ليالي القدر.

واضاف، سيتم الاعلان عن النتيجة بعد ظهر الاثنين بناء على راي لجنة امنية اجتماعية بهذا الصدد وبطبيعة الحال فان اتخاذ القرار حول اماكن الزيارة بحاجة الى بعض الوقت وسيتخذ القرار حولها لاحقا حيث تم توجيه الدعوة لحجة الاسلام (احمد) مروي (سادن العتبة الرضوية المقدسة) وسائر مسؤولي العتبات للاجتماع بهم والبحث معهم يوم الاربعاء لاتخاذ القرار حول هذه الاماكن الدينية.

ونوه الى ان المرحلة الاولى من عملية الفحص المبدئي للكشف عن احتمالات الاصابة بفيروس كورونا في البلاد شملت 78 مليون شخص في البلاد فيما شملت المرحلة الثانية منها والتي كانت اكثر تقدما 32 مليون شخص.

واعتبر ان الهواجس قائمة بتفشي الفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء مثل نزلات البرد والانفلونزا، محتملا تفشي فيروس كورونا خلال فصل الخريف والشتاء ولكن ليس بالشدة التي كانت عليه خلال شهر اذار/ مارس الماضي، مستبعدا التوصل الى لقاح لفيروس كورونا قبل الخريف والشتاء القادمين.

واشار الى انه سيتم حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس 2021) افتتاح 48 مستشفى جديدا في البلاد ولفت الى الانتاج واسع النطاق للمستلزمات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا واضاف، انه يتم في الوقت الحاضر يوميا انتاج 4.5 مليون كمامة طبية ونحو 140 الف كمامة “ان 95” ونحو 40 جهاز “ونتيلاتور” (التنفس الاصطناعي) ونحو 2.5 مليون لتر من المواد المعقمة ومليون عدة تشخيص (كيت) سرولوجيا اضافة الى 125 الف كيت PCR اسبوعيا، وقد بلغ الانتاج حدا بحيث سمحنا بالتصدير.

واوضح بانه سيتم اعادة فتح ابواب المدارس بدءا من الاسبوع القادم ولكن حضور الطلبة سيكون طوعيا وليس اجباريا ويكون الحضور ليس من اجل اقامة الحصص الدراسية بل للرد على استفسارات الطلبة حول موادهم الدراسية واشكالياتهم من قبل المعلمين.

واكد حريرجي بان الارقام المعلنة حول اصابات ووفيات كورونا في البلاد حقيقية اذ لا يمكن التستر على مثل هذه الامور واضاف، ان غالبية اسرة المستشفيات الان خالية ولقد طلبنا في البداية اعداد عشرة الاف سرير وقامت القوات المسلحة باعداد 28 الف سرير الا انه لم يتم استخدام حتى 10 بالمائة منها.