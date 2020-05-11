العاصمة اربيل تخفف الاغلاق وتشدد على الوقاية .. اصدرت بياناً بالصدد

مع التوجه لمزيد من الانفتاح والتخفيف المشروط لاجراءات حظر التجوال الصحي ، في اقليم كوردستان ، أعلنت ادارة العاصمة أربيل ، اليوم الاثنين ، عن تمديد قرار إغلاق المقاهي وقاعات المناسبات وأماكن ترفيهية أخرى ضمن اجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المطبقة في عموم الاقليم.

وجاء في بيان لادارة العاصمة أربيل ، أن ” السلطات قررت الإبقاء على إغلاق نوادي المشروبات الروحية ومقاهي الأركيلة واماكن المساج والقاعات المخصصة للاحتفالات ومجالس العزاء وكذلك استمرار منع اقامة مجالس العزاء “.

كما اشارت ادارة العاصمة ، الى “استمرار منع زيارة المرضى في المستشفيات”، مشددة على أن “مخاطر فيروس كورونا لم تنتهي وعلى المواطنين التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصحية الخاصة بالوقاية من الفيروس”.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، أعلنت مساء الاحد، تمديد حظر التنقل بين محافظات الاقليم وبينها والمحافظات العراقية الاخرى حتى الـ18 من مايو / أيار جاري ضمن اجراءات مفروضة للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان ، امس الاحد ، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي .

وكان وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ، ريبر احمد ، قال أمس الاحد ، ان ” مخاطر فيروس كورونا قلت الى حد ما ” ، مضيفاً بأن ” اجراءات اغلاق مدن الاقليم كانت لها تأثيرات ايجابية على الحد من انتشار فيروس كورونا” .

واوضح بالقول ، ان استجابتنا السريعة في اقليم كوردستان في مواجهة الوباء واتخاذ حكومة الاقليم اجراءات سريعة للحد من تفشيه ادى الى تقليل الضرر في اقليم كوردستان

هذا فيما كانت الفرق الطبية قد شرعت بحملة لتعقيم وتعفير المساجد في عموم مدن اقليم كوردستان تمهيداً لافتتاحها اليوم الاثنين الـ 11 من مايو / أيار بشكل رسمي بعد شهرين من الانقطاع بعد تفشي فيروس كورونا.

بالتزامن ، بدأت الدوائر والمؤسسات الحكومية في الاقليم بالعودة إلى الدوام مجدداً بدءاً من اليوم وفق ضوابط معينة .

وفيما يخص المطارات وحركة النقل الجوي ، ستبقى معلقة لحين صدور تعليمات جديدة من سلطة الطيران المحلية في العراق .