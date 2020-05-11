القانونية البرلمانية تستفسر عن أسباب بقاء علي العلاق

وجهت اللجنة القانونية في مجلس النواب، امس الأحد، استفسارًا عاجلًا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حول محافظ البنك المركزي علي العلاق. وتساءلت اللجنة وفق وثيقة حصلت (المدى) على نسخة منها، عن سبب استمرار العلاق في منصبه مخالفة لقانون التقاعد في الموعد الذي نص على إحالة المسؤولين إلى التقاعد عند بلوغهم سن 60 عامًا.

وطلبت اللجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإجابة على الاستفسار خلال مدة أقصاها 15 يومًا.

وتولى العلاق منصب محافظ البنك المركزي العراقي في 2014. كما شغل منصب الأمين العام لـ”مجلس الوزراء” بين 2006 و2014، ومفتش عام “وزارة النفط” بين 2004 و2006، وتولى في الفترة بين 1977 و2003 وظائف عديدة في “وزارة التجارة العراقية” ومكاتب تدقيق في العراق والكويت، ومحللًا ماليًا في الكويت وكندا، ووظائف إدارية ومحاسبية ومالية أخرى.