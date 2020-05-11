المعركة السياسية التي تخوضها إسرائيل وايران،…

على مستقبل العقوبات آخذة في الاحتدام

هآرتس – بقلم نوعا لنداو – 10/52020/

“ طهران التي تضررت بشدة من الكورونا توجهت الى المجتمع الدولي بطلب قروض وتخفيف في الضغط المستخدم ضدها. المعركة الرئيسية هي على تمديد حظر بيع السلاح لايران الذي سينتهي في شهر تشرين الاول “.

حتى في الاشهر الاخيرة في الوقت الذي فيه الدولتان تصارعان عدو مشترك هو فيروس الكورونا، فان الصراع بين اسرائيل وايران لم يتوقف للحظة. من بين الجهود لاعادة سياح اسرائيليين وشراء اجهزة تنفس من دول ليس لها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل، واصلت الساحة الايرانية تصدرها لقائمة اهداف وزارة الخارجية والجهود في هذا المجال ازدادت. هذا على خلفية الخوف في اسرائيل من محاولات ايران لتخفيف العقوبات الاقتصادية ضدها في ظل الازمة الانسانية الشديدة التي تسبب بها الوباء في اراضيها.

هكذا، في موازاة المعارك المكشوفة فوق الارض السورية، والتي عادت في الاسبوع الماضي الى العناوين مع الهجوم الذي نسب لسلاح الجو في حلب، يحتدم في هذه الايام من وراء الكواليس ايضا التوتر بين الدولتين في الساحة الدولية. ولكن خلافا للتصريحات الاخيرة لشخصيات رفيعة في جهاز الامن الاسرائيلي عن انسحاب ايران من سوريا، فانه في المعركة الدبلوماسية الاكثر هدوء لا يسارع أحد في هذه الاثناء الى الاعلان بصورة مبكرة جدا عن الانتصار. وخاصة حيث المعركة الرئيسية حول تمديد حظر السلاح على ايران يشتد قبل انتهائه الدراماتيكي المتوقع في تشرين الاول.

في يوم الاربعاء القادم يتوقع أن يصل الى اسرائيل وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو من اجل أن يناقش مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة الجديد بني غانتس، ضمن امور اخرى، الموضوع الايراني. في خلفية منشورات اجنبية تقول إن ايران استغلت الخدمات الامريكية في هجوم سايبر ضد بنية تحتية للمياه الاسرائيلية، وعلى أن القراصنة من ايران هاجموا شركة امريكية تطور لقاء للكورونا.

الجهود الدبلوماسية الاسرائيلية ضد ايران تشمل ليس فقط حملة ضغوطات في ارجاء العالم وفي محافل دولية ضد كل نوع من تخفيف العقوبات كبادرة حسن نية انسانية، بل ايضا حملة لاخراج منظمة حزب الله خارج القانون، مع التأكيد على الذراع السياسي للمنظمة وكذلك محاولات لتقليص نفوذ وقدرة طهران في الاراضي السورية وفي لبنان. هذا بالاضافة الى الصراع المتواصل ضد خرق الاتفاق النووي. هكذا قال في الاسابيع الاخيرة للصحيفة دبلوماسيون كبار خبراء في هذا الموضوع. الرسالة الرئيسية التي تنقلها اسرائيل ضمن هذه القنوات هي أنه “يجب الحفاظ على سياسة الضغط في الحد الاعلى ضد ايران حتى في فترة الكورونا”، وأنه “حتى اذا كانت هناك مساعدة انسانية يجب التأكد من أنها حقا من اجل مواجهة الفيروس”.

ايران كانت من الدول الاولى التي اصيبت بالكورونا بسبب علاقتها الوثيقة مع الصين، بما في ذلك في مجالات الطيران والتجارة التي لم تتوقف حتى مع معرفة مدى تفشي الوباء. عدد الوفيات فيها بسبب المرض هو من الاعداد العالية في العالم ويبلغ رسميا حتى الآن 6418 شخص من بين أكثر من 100 ألف مصاب مؤكد. مع ذلك، منظمات التجسس في الغرب ومنها الموساد يقدرون بأن عدد الضحايا الحقيقي هو أعلى من هذا بكثير. في اسرائيل يعتقدون أن الفجوة بين الارقام التي يتم الابلاغ عنها والارقام الواقعية تنبع في جزء منها من التضليلات والصعوبات التقنية وفي جزء منها من الاخفاء المتعمد.

الضرر الاقتصادي الذي تكبدته ايران من الوباء كان ايضا صعب بشكل خاص. وضعها كان متهالكا حتى قبل ذلك في ظل العقوبات الامريكية وازمة اسعار النفط، لكن بسبب الوباء تضررت ايضا قطاعات نجحت في الصمود بنجاح نسبي في هذه العقوبات. الفيروس انتشر في ايران في احتفالات رأس السنة المحلي، النيروز، وحظر التجول الاقتصادي الذي فرض خلال العيد بالضبط مثلما في عيد الفصح في اسرائيل، أضر بمصالح تجارية كثيرة. ومثلما في دول اخرى ايضا في ايران أضر اغلاق الحدود بالاقتصاد المحلي. ولكن في اسرائيل يقدرون بأنهم في ايران تضررت بالاضافة الى ذلك خطوط التهريب السرية لتجاوز العقوبات. النظام اعلن بالفعل عن عدد من رزم المساعدة مؤخرا، لكن يبدو أن المفلسين والعاطلين عن العمل فقط يزداد عددهم.

في اعقاب ذلك زادت ايران جدا ضغطها من اجل تخفيف العقوبات لاسباب انسانية. في اسرائيل يعتبرون ذلك “حملة دبلوماسية مكثفة” هدفها مزدوج: تحرير اموال محتبسة في حسابات في الخارج في ظل العقوبات والحصول على مساعدة دولية – في موازاة ذلك تقويض شرعية العقوبات بشكل عام. في اطار هذه الجهود، تعمل ايران من بين امور اخرى في الاشهر الاخيرة في الامم المتحدة، بالاساس بواسطة روسيا والصين، من اجل الدفع قدما باصدار بيانات وقرارات ضد العقوبات، حتى الآن بدون نجاح كبير بسبب معارضة الولايات المتحدة.

في المقابل، تمارس ايران ضغوط على عدد من الدول كي تحرر في ظل الوباء الاموال المحتجزة فيها بسبب العقوبات حيث تأمل أن تحصل عليها نقدا. “ايران تستغل الكورونا من اجل رفع العقوبات”، هذه هي رسالة الدبلوماسيين الاسرائيليين في هذه المرحلة لنظرائهم في هذه الدول في محاولة لاقناعهم بالسماح باستخدام هذه الاموال فقط من اجل شراء معدات انسانية تحت المراقبة. في القدس تابعوا باهتمام محاولات ايران لتحرير اموال مجمدة في حسابات في لوكسمبورغ والتي ظهر من البداية أنها نجحت – لكن القرار تحول بعد ذلك الى استئناف.

اضافة الى ذلك، توجهت ايران الى مؤسسات دولية كثيرة منها طلب قرض مساعدة لمواجهة ازمة الكورونا بمبلغ 5 ملايين دولار من صندوق النقد الدولي و200 مليون دولار من البنك الدولي. حتى الطلب من صندوق النقد الدولي افشلته الولايات المتحدة والقرض من البنك الدولي سيكون مبلغ اقل من 50 مليون دولار لشراء معدات طبية وادوية.

ولكن في الوقت الذي فيه ادارة ترامب بقيادة بومبيو تواصل أن تقود الى جانب اسرائيل الخط الصقوري ضد ايران حتى في فترة الكورونا، فان الاتحاد الاوروبي صادق لطهران على مساعدة انسانية بمبلغ 20 مليون يورو، وتم التحويل الانساني الاول بواسطة نظام اوروبي لتجاوز العقوبات (انستكس).

في هذه الاثناء وفي اوساط الدبلوماسيين في الولايات المتحدة تسمع اكثر فأكثر اصوات الذين يدعون الادارة الامريكية للتخفيف على مواطني ايران بالضبط في هذه الفترة، والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يؤيد العودة الى الاتفاق النووي. خلاف يضع مرة اخرى حكومة نتنياهو في مواجهة مباشرة مع الحزب الديمقراطي، ويعزز الرغبة في الحكومة لرؤية ترامب يفوز بولاية ثانية، هذا في حين أنه في الماضي حاولت جدا اسرائيل، كما هو معروف، أن تحظى بدعم يخترق المعسكرين الذي اعتبر ذخر استراتيجي. في اعقاب النقد من الداخل اوضح بومبيو عدة مرات بأن الولايات المتحدة لا تعارض تقديم مساعدة انسانية مباشرة لايران، التي هي مسموحة أصلا في ظل العقوبات، بل هي تعارض تحرير اموال نقدية تقلل الضغط على النظام. في ايران ردوا على ذلك بأنهم غير معنيين بمساعدة من الولايات المتحدة. هذا الاسبوع سيأتي بومبيو الى البلاد حسب التقدير لمناقشة، ضمن امور اخرى، المسألة الايرانية.

دكتور راز تسيمت، زميل باحث في معهد البحث القومي المتخصص في ايران، قال للصحيفة بأنه حسب تقديره “بالتأكيد ايران تستغل الازمة من اجل أن تحقق تخفيف العقوبات، ولكن السؤال هو اذا كانت العقوبات حقا تؤدي الى ازمة انسانية. الجواب على ذلك مركب، لا شك أنه يوجد لايران صعوبة في شراء معدات طبية رغم أن ذلك مستثنى من العقوبات بسبب أن البنوك والشركات تصعب الموضوع عليهم خوفا من التورط مع الامريكيين. ولا شك ايضا بأن الازمة الاقتصادية التي هي نتيجة مباشرة حتى للعقوبات، تساهم في المس الشديد بالنظام الصحي في ايران. من جهة اخرى، يمكن القول إن سلوك ايراني مختلف كان سيمكنها من التغلب على جزء من المشكلات حتى في ظل العقوبات“.

الى جانب النضال ضد تخفيف العقوبات تواصل اسرائيل ايضا حملة دبلوماسية لاحباط التمركز الايراني في سوريا ونقل وسائل قتالية. حسب مصادر اسرائيلية، حتى في فترة الكورونا استمر هذا النشاط “بقوة عالية”، خلافا لتصريحات المصادر الامنية التي ابلغت في هذا الاسبوع، كما قلنا، عن الانسحاب. المصادر قالت ايضا أنهم لا يتوقعون في اسرائيل توقف، ابطاء أو تغيير في التصميم الايراني للحصول على قدرات نووية. ويقدرون في اسرائيل بأنه تم في هذه الاثناء وبسبب الفيروس تجميد آلية حل النزاعات الاوروبية للحفاظ على الاتفاق مع ايران.

الآن تتطلع العيون بالاساس الى المعركة الدبلوماسية الرئيسية في تشرين الاول. في حينه سيرفع حظر تصدير السلاح الدولي الذي فرضه مجلس الامن، وايران تستطيع أن تشتري سلاح تقليدي متطور من روسيا والصين. الولايات المتحدة وايران تتبادلان التهديدات في هذا الموضوع مؤخرا، لكن في اسرائيل يخافون من أن الاهتمام العالمي بالكورونا يمس بقدرتها على الاستفادة من هذه القضية. هذا الى جانب الخوف من أن الولايات المتحدة لن تستطيع أن تكون طرف في اعادة الحظر لأنها انسحبت من الاتفاق.