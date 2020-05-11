بعضها يتعلق بـ”تصفية حسابات”.. نائب يدعو الكاظمي لإلغاء أوامر نقل مدراء عامين صدرت مؤخراً

دعا النائب عن تيار الحكمة علي البديري، الأحد، الحكومة الجديدة ورئيسها مصطفى الكاظمي، الى إيقاف جميع الأوامر الإدارية الصادرة خلال الشهر الأخير من عمر الحكومة السابقة المتعلقة بالتنقلات، ومن بينها أوامر نقل لعدد من المدراء العامين، معتبراً أن بعضها صدر لغرض “تصفية حسابات” بين أطراف سياسية أو حزبية.

وقال البديري إن “هناك أوامر إدارية جرت بالشهر الأخير من عمر الحكومة السابقة تضمنت عمليات نقل لعدد من المدراء العامين داخل الوزارات أو مابين وزارة وأخرى”، مبيناً أن “تلك الأوامر جرت خارج الضوابط أو الصلاحيات القانونية وكان البعض منها لأسباب شخصية أو لتصفية حسابات بين أطراف سياسية أو حزبية أو لمصالح خاصة”.

وأضاف البديري، أن “تلك القرارات والأوامر غير قانونية أو مهنية، بالتالي فعلى الحكومة الجديدة ورئيسها مصطفى الكاظمي إلغاء جميع أوامر التنقلات التي جرت بالشهر الأخير من عمر الحكومة السابقة، ودراستها بشكل تفصيلي لمعرفة الدوافع الحقيقية خلفها ومحاسبة كل من تورط باستغلال منصبه لمصالح حزبية أو شخصية”.

يشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نالت ثقة البرلمان في جلسة عقدها مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي.