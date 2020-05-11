خلاطي: الكاظمي يتجه لخلق علاقة جيدة مع المتظاهرين

كشف النائب عن محافظة البصرة حسن خلاطي ، الاحد، عن توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لخلق علاقة جيدة مع المتظاهرين، مبينا ان هناك إصرار على اكمال الكابينة الوزارية والاسبوع المقبل سيشهد ذلك.

وقال خلاطي في تصريح متلفز ان” نواب البصرة يواصلون التشاور لاختيار شخصية مناسبة لادارة وزارة النفط و سنقترح بعض الأسماء على الكاظمي لاختيار الشخص المناسب لوزارة النفط

وتابع ان” هناك إصرار على اكمال الكابينة الوزارية والاسبوع المقبل سيشهد ذلك و ندعو الكاظمي الى اختيار شخصيات غير جدلية لاكمال حكومته الجديدة”.

وتابع ان “هناك توجه من قبل الكاظمي لخلق علاقة جيدة مع المتظاهرين وان المتظاهرون قابلوا خطوات الكاظمي بصورة سلبية”.