عمليات بغداد تحتجز وتغرم اكثر من 100 الف عجلة منذ فرض حظر التجوال

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن حجزها وتغريمها 100 الف عجلة منذ فرض حظر التجوال ولغاية الان.وقالت القيادة في بيان ان “الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد تواصل إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي”.واضافت انها “تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٠ آيار من القاء القبض على ٤١٤٧٣ مخالفاً فيما حجزت ٢٦٦٩ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ١٠٠٥٨٣ غرامة، كما سهلت دخول ٩٤٠٧١ عجلة حمل تحمل مواد غذائية”.ودعت القيادة “المواطنين للتعاون في إنجاح مهمة القوات الأمنية”، مؤكدة “أهمية الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة”.