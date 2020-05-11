Posted on by

في الحتمية التاريخية !

في بعض الأحيان يجد المرء نفسه وجه لوجه أمام معضلة ، أو صعوبه كائدا، أو أمام واقعة ، أو حقيقة ، ترسخت في الأذهان على أنه بديهةيجب الستليم بها ، بدون مناقشة ! ولكنه ، في لحظة ، وكذلك، نتيجة تجارب كثيرة مرت به ، يجد بطلان تلك الحقيقة التي ترسخت فيالأذهان واعتبرت بدهية . فهي ، في الحقيقة ، عدت هكذا ، لكون لا يوجد بديل عنها ، ومن يختبر صحتها، أو كذبها . ويزيل الوهم بوجودها، والذي تراكم عليها بفعل الاعتقادات والإيمان الكاذب بها ، بسبب الكسل العقلي، وعدم القدرة على فحصها والتأكد من صحتها ، وأنماتركت إلى الأيمان بصحتها . ولكي ، نزيل الغموض عن هذه القضية أكثر ، لنضرب هذا المثال ، لكي نجعل ما نقوله أوضح ؛ ما الذي ، مثلاً، دعى كوبرنيكوس ، أن يشك بمركزية الأرض ، في حين أنها في فترته تعد من البديهيات ، والحقائق ، التي على المرء أن يسلم بها دونمناقشة ، ما هو الحافز ، أو الداعي ليشك بهذا الحقيقة ، أي مركزية الأرض ، لكي يبحث عن تفسير اخر ؟ لا شك أن الجواب على هذا ،يجب ، أن يقول أن لابد أن كوبرنيكوس قد صادف في حياته ، الكثير من الظواهر التي لا يمكن أن تفسر بمركزية الأرض ، وأنه لم يختار نظريته أعتباطاً ، ما لم يكن يعرف أن مركزية الشمس قد تحل الإشكالات التي صادفته ، لهذا طرح مركزية الشمس كحل . هذا المثال الذيسقناه ، كان القصد منه ، أن نقطع به طريق طويل بخطوات قليلة ، يكفينيا عناء الشرح والتعليل . وهو أننا ، بتنا في حالة شك وعدم رضى ،عن نوع من التفسير للأحداث ، أصبح منذ فترة طويلة يعد كحقيقة وبديهية ، لدى قطاع عريض ، هو الآخر يؤمن بها بسبب عدم قدرته علىفحصه والتأكد من صحته ، أيضاً نتيجة الكسل العقلي ، وترك التسليم به إلى الأيمان ، وإعني به هنا ، التفسير الحتمي ، أو ما يعرفبالقول بالحتمية التاريخية . وأظن الكثير يفهم ما يعني بالتفسير الحتمي . وهو الذي يقول بأن الأحداث في العالم لا تحدث أعتباطاً ، وأنماعن ضرورة قاهرة ، تتولد في رحم مجتمع محدد . وأن الظروف التي تحيط بهذا البلدة هي التي أدت لحدوث ما يحدث ، فأنهيار الحضارةالرومانية أو الفارسية ، ومن بعدهما ، الأمبراطورية الإسلامية ، مثلً ، أعتبر شيء حتمي بحسب هذا المنظور ، أي لابد من وقوعه ، وحصوله، كما يمكن أن يستشفه عن تفسير ابن خلدون ، من انهيار الدولة الإسلامية ، كان ضرورة تاريخية ، وغير ه الكثير من الحوادث ، التي نظرلها من هذه الزاوية . وهذا ، التفسير ، بالطبع ، ليس كما قد يتصور البعض يعود ملكيته ، وحكر ، للماركسية التي تكثر من أستخدامه. ولكنه في يعود لفترة طويلة ، استخدم لتفسير ما وقع من أحداث في الماضي ، برغم من أنه أستخدم في عبارات مرادفة ، مثلاً ، قضى منالله ، ولابد أن يقع ، وقدر مكتوب ، وغيرها من العبارات المماثلة . وشكنا فيه ، أعني ، القول بالحتمية التاريخية ، ينبع من حالات كثيرة ،مثل تلك التي دعت كوبرنيكوس أن يشك في مركزية الأرض . لا نرى في كل الأحداث التي فسرت ، على أنها محتوم والابد منها ،كونهامحتومة والأبد منها ، وأنما هي أحداث عرضية ، ساهمة جملة ظروف في خلقها ويجادها ، وكان يمكن أن لا تكون ، فبعد تجارب عديدة تبين لنا أن دنيا البشر ليس فيها ما هو محتوم وأنما فيها فقط ما تفرضه إرادة الأفراد ، وما يريدون ، فالقول بالحتمية ، يبدو لنا لا يتسق مععالم الإنسان ، وأن الأحداث الطبيعية ، هي وحدها من يصح يطلق عليها هذه التسمية . ولهذا سنطرح ثلاثة أمثلة لمناقشتها ، كانت تعد ،عند الكثيرون ، تعبير عن حتمية . ولنرى هل هم فعلاً محتمين والابد منهم ، وأنهم سوف يحدثون ، رغم عن كل شيء بشكل وآخر ، أن لميحدثوا بالشكل التي وقعوا فيه ! وهذا الأمثلة ، التي سوف نناقشها بشيء من التفصيل هي ، حدوث ، أو ظهور الإسلام ، أو المسيحية ، أووجود كارل ماركس ، وظهور هتلر ، ونحن أخترنا تلك الأمثلة ، المذهب الدينية ، أو الفكرية ، لهميتهم التاريخية ، والتي ، يصعب تصور عدموجودهم . فهم يبدون كشيء لابد منه ، وغيابهم سوف يخلف فجوة كبيرة ، فلا أحد ، يقدر أن يتخيل ، مثلاً ، ماذا يمكن أن يحل محل الإسلاملو لم يوجد ، أو المسيحية ، أو الشيوعية ، أو النازية ، هذه المذاهب هي التي سوف نلقي عليها نظرة من زاوية حتميتهم التاريخية ، أو فيالأحرى هل كانوا ضرورات تاريخية ، كما يعتقد البعض . وبالطبع ، سوف لن نناقش محتوياتهم جدارتهم أو قيمتهم الفكرية هنا ، وأنما فقط، هل فعلاً ضرورين، كما يبدو أن المذهب الحتمي يقول بذلك . لنبدأ بالإسلام ، وعلى القارئ أن لا يتوقع منا مناقشة الإسلام من وجهة نظردينية ، أو نسلم بما يقول المؤمنين عنه ، لأنه ،يتطلب منا في هذا الموقف ، أن نتحرى الأشياء بموضوعية ، وبعيداً عن أي مواقف عاطفية ،ونظر له من حيث يمكن في أن يتطور بتجاه أخر ، ولا نسلم بأن كل ما حدث فيه كان يجب أن يحدث ومحتوم من الأزل . ونظر على أنه حدثواقعة بشرية يمكن في ظروف معين أن تتخذ فيه الحياة مسار آخر ، فتستغني عنه . وقد قلنا ، أننا سوف لن ناقشة معقولية أو صحتها أوالألهيته أو بشريته ، وإنما، سنركز فقط على البعض الحوادث ، والتي نرى فيها لو حدثت بطريقة آخرى أو لم تحدث لتخذ الإسلام مسارآخر ، ولما ظهر بشكل الذي هو عليه الآن . ولعل هذا المواقف ، والأحداث التي كان يمكن أن تغير من مساره ، وجها ، يمكن لنا ، أن نحددها، ونعددها ، في أحداث تاريخية ، كانت جزء من سيرة رسول الإسلام . وهي أحداث الكل يقر بصحتها ، وقوعها ولا لبس فيها ولا يداخل أحدالشك فيها . سوف نعدد عدد من الأحداث المهم في تاريخ الإسلام وحياة الرسول التي تعد وتعتبر مفصلية ، ونركز على بعضها لكثرتها ،ولكونها كلها تثبت أهميتها ، وأنها لو لم تقع لختلف وضع الإسلام ، ولنكرر نحن لا نهدف من ذلك سوى أثبات لا تاريخية وحتمية ما وقع فيتاريخ من أحداث جسام ، والمتمثلة ، في الإسلام أو المسيحية ، وشيوعية ، والنازية ، فالنتفحص تلك الأحداث التي شكلت الوعي البشريةلفترة طويلة ، ومارست تأثير كبير على نفسي الفرد ووعيه وسلوكه . وحسبت في النهاية على أنها محتوم ، وقدر لا فكاك @@@

منه . وقد لخص القضية كلها بيت شعر قديم ، قال زهير ابن سلمئ

رأيت المنايا خبط عشواء من تصبه … تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم .

(١) ولندأ في الإسلام ، ولنرى هل هو محتوم ، وضرورة تاريخية ، بتفحص أبرز الأحداث التي صنعت الإسلام ، والتي لو وقعت بشكل مغايرلخلقت إسلام آخر ، وكذلك ، لنعاين سيرة الرسول التي لو سارت بعكس ما كانت ، لما قيض لنبي أي حقق ما حققه ؛ وتلك الحوادث ذاتالتأثير الحاسم في وجود الإسلام ، هم ، ولادة الرسول في قبيلة قريش المعروفة والتي لها مكانة تاريخية ، تبني أبو طالب ، عم الرسول له ،بعد أن جهر محمد في دعوته ، ولم يتركه بيد قريش لتحاسب على إهانته الألهتها ، زوجاه من خديجة المرأة الغنية ، والتي وفرت عليه التفرغلدعوته ، نجاته من الموت أو القتل ، حين هم في مغادر مكة لمدينة ، أثر تحالفه مع قبيلة الأوس والخزرج ، تحالف مع هذين القبيلتين ، أيحادث الهجرة ، واحتمال مقتل الرسول في معركة أحد ، وحوادث آخرى ثانوية كان يمكن يموت بها الرسول ، مثل محاولة تسميمه من قبلاليهودية ، أو مقتله في معركة تبوك . تلك الحوادث ، كانت لها تأثير كبير في حياة الرسول ، فأي واحد منها لو لم يقع كان يمكن أن يغير منوجه الإسلام كما نعرفه الآن . فهو لو كان من المستضعفين ، مثل عمار ابن ياسر ، ولم يكن من قبيلة قريش القوية ، ما كان يمكن له أنينجح على الأرجح في دعوته ، ولسحقت في مهدها ، فقريش كانت تحتقر الضعفاء ، ولا تصغي لكلامهم ، ما لم يكونو من قبيلة ذي شوكه ،وثانياً ، لو لم يقف منه عمه أبو طالب موقف المجيد المعروف ، لكان من العسير على الرسول أن يحقق النجاح الباهر الذي حققه في بثدعوته في قريش ، وفي مكة ، قلعة قريش وعاصمتها ، وكسبه قاده مهمين لدعوته ، مثل ، علي ، وأبو بكر ، وعمر ، فهو لو لم يكن قريشي ، لماكان يمكن ينال تأييد تلك الشخصيات المهمة ، وغيرها في في مكة نفسها . أما زواج النبي من خديجة ، فهو أيصاً كان حدث مهم في حياةمحمد ، وبتالي ، في تكوين الإسلام ، لأن زواجه من خديجه أعفى النبي ، من البحث عن مورد رزق ، وفرغه للعمل ، ولنشر الدعوة ، أضافإلى ميزات خديجة الآخرى وعلاقاتها .أما هروب النبي ، أو هجرته إلى المدينة ، ونجاته من القتل ، فهي أيضاً كانت ، حادث مهم ، وهناعلينا ، وزاء احتمال موت أو قتل الرسول ، أن نتسأل ، هل كان النبي محمد محصن ضد الموت ، وأنه مقضي عليه أن لا يموت أو يقتل قبلأن يكمل ما بدأ به ؟ بالطبع أن الجواب على هذا السؤال عادة ما يجب عليه بجوابين لا ثلث لهم، فالمتدينين يجزمون بطريقتهم المالوفة بأنه لايمكن يقتل أو يموت قبل أكمال رسالته ، ولكون الله يعلم أنه لن يموت أويقتل ، وهو لا يسمح بهذا . هذا الحواب من قبل المتدين ، من الواضح ،لا ينظر ولا يأخذ سلوك وتصرف النبي في الحسبان ، فنحن عرفنا ، وقزأنا في كتب التاريخ ، بأن النبي كان يحاذر القتل والموت ، ويحذر منه، ويراوغه ، ويختبئ منه ، ويحاول أن يخدعه ويهرب منه ، وهو لو كان يعرف بأنه ليس عرض لموت أو القتل ، لكان من منطقي ، لما فعل ما كانيفعل في مواجهة القتل والموت ، من أختباء ، وهروب ، فهو لم يبلغ ، طول حياته ، بأنه محصن ضد القتل ، وفي أي آيه ، ولم نرى في أيسلوك وتصرفه منه أنه كان يظن محصن ضد القتل . في حين أنه ، عندما هاجر أو هرب لمدينة ، قام في أيهام القريشين بأنه نائم في بيته ،وبعد أن احس أن قريش تلاحقه أختباء في الجبل ، وهو في كلا هذين الحالتين كان يخشى القتل . وفي معركة أحد كان قاب قوسين أو أدىمن الموت والقتل على يد مهاجمين قريش . فالنبي لم يكن في يوم من الأيام يحس أنه فوق المنايا . أضاف لهذا ماذا كان لو تسنح له فرصةالتحالف قبيلتي الأوس والخزرج ؟ أن هذا التحالف أنقذ الإسلام والرسول من الموت البطئ ، فقد وفر له فرصة ليكون جيش ، ليشن فيالتالي هجوم على مكة ذاتها ويخضعها إلى أرادته ، فهو لو بقى في مكة ما كانت ينال مثل تلك الفرصة . هذه القضايا ، التي عددناها ، كانيمكن أن تغير من مسيرة الإسلام ، وتعطيه شكل آخر ، لو لم يقع أياً منهم . وحقيقة ، أن ما نريد أن نخلص له من كل ذلك ، هو التمهيدلهذا الاستنتاج ؛ وهو أن الإسلام لم يكن شيء محتم لابد للبشريته أن تمر به وتعانيه ، على ضوء ما عددناه تواً من أحداث مرت في صالحالنبي ، لنراه مجسداً بشكل التاريخي المعروف ، فهو ، إذا نحن أسلمنا ، بأن الرسول ، محمد كان يمكن أن يموت أو يقتل في أياً من مراحلالإسلام التي مر بها ، فأن الإسلام لن تقوم له قائمة بدون محمد وعبقريته، فهو وجده وخرجه لوجود بجهده ، وكفاحه ، حتى ولو كان مكلفمن قبل قوة عليا ، أو الله ، فالله محمد ، هو في الواقع أراد الرسول ، بأن يوجد شيء جديد يغير وجه العالم الذي كان عليه . أنه ، حسبتوماس كارليل ، في كتاب الأبطال ، البطل أبدع ما كان يريد أن يكون وليس تلبية لحاجة ماسة في المنطقة ، ولا نتيجة ضرورة تاريخية ، كانتتحتم وجود الأشياء على ما هي عليه الآن .

(٢) ولو انتقلنا المسيحية ، التي هي في الجوهر لا تخلف عن الإسلام ، بكونها ، أرادة المسيح ، في أقامت شيء يختلف عما كان موجود فيزمن اليهودية ، أو جعل من اليهودية ذاتها دين شامل ، وتوسيع افقها ، لكون المسيح ذاته يهودي ، وبما أن المسيح ، وشخصيته يلفها الكثيرمن الغموض التاريخي ويختلف الكثير من العلماء بوجودها ، وفي ما ينسب أليها من أعمال وكتابات ، فأن سوف نقصر حديثنا عنها بالقول،أنها لولا هذا الشخصية سوى كانت موجوده أو مختلقت من قبل تلاميذه ، يرجع لها الفضل في وجود المسيحية ، ولولا هذا الحدث ، أعنيوجود المسيح أو من ينوب منابه ، لما سنحت من فرصة إلى المسيحية أن ترى النور ، بالشكل الذي هي عليه ، وأنها لم تحتمها ضروريةتاريخية ، ولم تكن قدراً لابد منه . وأنما هي ، في النهاية ، والأساس ، ترجع ، لبداع شخص معين بطل تاريخي ، تمكن من خلقها ، من سديمومزيجي كبير من الأفكار والتصورات في عصره ، فكرة تعبر عما يريد ، وعما يراه ، وما يجب أن يكون ، ومن ثم ، وبعد جهود ضخمة ،ومعاناة كبيرة ، ظهرت المسيحية ، بشكل التي تم تطوريها للاحقاً . فهي قصة ، صراع كل شخصية عظيمة ، مع عصره ومشاكله والتحدياتالتي تواجها .

(٣) ولو عاينا الشيوعية ، لما وجدنا اختلاف في ظهورها عن ظهور ، الإسلام والمسيحية ، فهي أيضاً ، تنبع من شخصية كارل ماركسوشخصيته ، وفكره العبقري ، والذي صاغها ، بطريقة ، مؤثر ومقنعة ، بحيث جعلها تستحوذ على عقول الناس لفترات طويلة ، وقنعهم ، بأنستكون الحل الوحيد لكل المشاكل التي يعانوها . ولذلك يحق لنا أن نفترض ، لو أن لندن لم توفر الفرصة لماركس ، ليكتب كتابه الضخم رأسالمال ، والذي أحتاج لجهود جبارة من البحث والتنقيب في أرشيف المتحف البريطاني ، لم قيض للشيوعية ، أن تكون على ما ظهرت عليه ، فيمذهب رصين ومقنع ، على الأقل لقرنين من الزمن ، لكون كتاب رأس المال ، لعب دور كبير مثل ، الكتب المقدس ، في التأثير في جموع الناس، فهو قدم حقائق دامغ ، ضدالنظام الرأسمالي ، والعمل المأجور ، وهو الذي جعل من العقيدة الشيوعية ، تصبح علمية ، وليس مجرد خيال ،في بناء جنة أرضية ، كما تخيلها ماركس على الأقل في تلك الفترة وأمن بها . فلو أن ماركس ، منع من دخول لندن كلاجئ ، وبقى مطارد ،من قبل السلطات الأوربية في ذلك الوقت ، لكون ماركس ، كان يمثل شبح الشيوعية ، الذي يقض مضاجع الملوك والحكام في عهده ، أو لنفترض ، أن كارل ماركس تعرض ، لقتل ، أو أغتيال ، أو مات ، قبل أن يكمل كتابه هذا ، لما أصبح لشيوعية شكلها الحالي ولما وجدت لهاتلك السطوة على عقول الآخرين . فكل الشيوعية ، كانت رهن عبقرية ماركس وقوته الفكرية ، ولم تكن وراءها حتمية تاريخية ، تدفعها رغم عنكل الظروف والأحوال ، لظهور والتشكل ، وأنها في النهاية ، إذا مات ماركس أو قتل ، قبل الآون ، ستعمل ، تلك الحتمية ، على أيجاد البديلعنه ، ليكمل المشروع الذي بدأه ، وأنما ، في الأحرى ستلاشئ ، أو تبقى مشروع ناقص لا يمارس التأثير الذي مارسته . فماركس ، يبقى فيالآخر والأول ، هو البطل والشخصية التي جعل من الشيوعية أن توجد وتمارس تأثيرها ، بقوة أرادته ، لتغير العالم ، حسب ما يراه مناسبلخياله وفكره .

(٤) أما فيما يخص النازية ، التي هي الآخرى مارست تأثير كبير على حياة البشر ، وخصوصاً بالقارة الأوربية . فقد شنت حرب ضارية ،وقتلت الملاين من الناس وخلفت دمار رهيب . لقد نظر لها على قدر محتوم لابد البشر من معاناة ويلاتها . ولكن النظر في نشوء هذا الحركة ،كما ، يخبرنا ، المؤرخين لظهورها ، بأنها ، تكونت نتيجة ، أجتماع سبعة من المعتوهين ، ومن يشك في سلامتهم العقلية ، في عام ١٩٢١ بأحدبارات ميونخ ، والتي تمخض عنها نشوء الحزب الاشتراكي الوطني ، والذي ساعدت ظروف محلية كثيرة على صعود شعبيته ، وبروز هتلر ،كقائد له ، ولم يكن سوى خطيب عادي ، ولكنه ، مع ذلك تمكن حزبه من الفوز بالانتخابات . وصور على إنه قدر الألمانيا التي سوف يعيد لهاالاعتبار نتيجة ما لحق بها من ظلم نتيجة الحرب العالمية الأولى ، وكذلك ، لصعود شعبية الحزب الشيوعي ،. أو نتيجة الكساد الذي ضربأوروبا وأمريكا ، والحيل السياسية التي استخدمت في ذلك الوقت هي التي صعدت من شعبية الاشتراكية الوطنية . هذه الظروف الطارئة ،جعلت من النازية تبدو مقدر إلى ألمانيا ، والقارة الأوربية ، والتي قادتها في النهاية لدمار شامل . لذا ليس ثمة حتمية تاريخية ، في ظهورالنازية ، لولا لبعض الظروف العرضية التي جعلتها في النهاية تصعد لقمة السلطة وتفعل ما فعلته .

(٧) تبدو لنا مقولة الحتمية في النهاية لا أساس علمي لها ، وهي عادة ما تستخدم ، حين يعجز العقل ، والتحليل ، في ايجاد أسباب معقولة ،في صعود حركة ما وممارسة تأثيرها بشكل جارف ، حتى أنها تبدو أشبه بشيء ما خارق ، فكل الحركات التي عددناها ، نشأت من جهدشخصي لفرد ما ، كان يمكن أن يقتل أو يمنع ، من ممارسة نشاطه ، وتأسيس حركته ، ومن ثم تبؤ في الفشل ، فنجاحها يرجع إلى ظروفمؤاتية ، ومحض صدفة ، وليس تعبير عن ضرورة محتمة لا رد لها . ففي دنيا البشر لا وجود لمثل تلك الحتمية القاهر التي تتحدى الصعابوتركب الأهوال لتحقق ما تريد ، فلولا قوة وشخصية مؤسسها ، وتدخل ظروف طارئة تساهم في دفع عجلتها بتحقيق أغراضها ، وتعبدالطريق لها ، لما تم لها ما تريد . فالحتمية التاريخية ، من بين ما تعنيه ، أنها تتخطى وتتجاوز كل العقب والصعاب ، وعندها سيان وجدتظروف مناسبة أم لم تجد ، فهي تحقق غرضها في كلا الأحوال . هكذا فهمت الحتمية التاريخية من قبل المدافعين عنها ، فهي في نهايةستحقق غايتها رغم كل شيء !

(٥) وفي النهاية ، علينا ، دفع لكل سوء فهم ، يجب أن نفرق هنا بين الحتمية التاريخية ، والنزعة التاريخية ، أو المعرفة التاريخية ، فالفرقبينهما كبير . ونحن قد أوضحنا مفهوم الحتمية التاريخية ، وما بقى هو أن نبين ما نقصده في النزعة التاريخية . والذي هو اكتشاف الألمانييعود ، فان همبلوت ، وهردر ، والفرنسي أرنست رينان في وضع الأحداث والنصوص في سياقهم التاريخي لكي يلقى ضوء على معناهم ووحقيقتهم ، وخصوص الكتب المقدسة . هذا النزعة كانت إنجاز حقيقي ، في معرفة معنى الحدث والنص ، فأي حدث أو نص لا يمكن أنيفهم تماما بدو وضعه في سياقه التاريخي . وهذه النزعة التاريخية هي التي طالب بها كثير من المفكرين العرب ، خصوصاً عبدالله العروي ،ومحمد اركون ، باستخدامها ، لفهم القرآن ، وتفسير آياته . والحتمية والتي يكثر أستخدامها من قبل الماركسيين ، نجد مرادف لمعناها ،فيما أستخدم من قبل ، ليدل ، على الضرورة ، والشيء الذي لابد منه والمحتوم منذ الأزل ، والمكتوب ، وغيرها من العبارات التي لها نفسمعنى الحتمية . والحتمية بات لا معنى لها في عالم تكشف ، أن لا يخضع في عالم البشر للقوانين صارمة ومحتومة ، وإنما كل ما فيه برهنأشارة البشر . ومع ذلك يبقون يعيشون في التاريخ ، أي أن الأحداث مرتبطة في ظروف تاريخية ، وهذا االأحداث ومعها النصوص لا تفهمإلا حسب النزعة التاريخية ، التي تموضع الحدث والنص في سياقهما التاريخي .

هاني الحطاب

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close