احمد كاظم

اهم بنود قانون الانتخابات يجب ان تكون ما يلي:

أولا: نائب لكل 200 الف مواطن لكي يكون عدد النواب نصف العدد الحالي.

ثانياا: دوائر انتخابية متعددة دائرة واحدة لكل 200 الف مواطن.

ثالثا: الترشيح للانتخابات فردي و لا قوائم مغلقة او نصف مفتوحة او مفتوحة لكي لا يتقاسم المرشحون الأصوات.

رابعا: المرشح من أبناء الدائرة الانتخابية حصريا لكي يتاكد الناخبون من كفاءته و نزاهته.

خامسا: تفرز الأصوات بعد انتهاء وقت التصويت و بحضور المرشحين و موظفين حكوميين من الدائرة الانتخابية و لا تنقل الصناديق للسفارة الامريكية لتزويرها و لا حاجة لمفوضية الانتخابات التي ثبت فسادها لانها جزء من المحاصصة.

سادسا: تلغى كوتة المرأة لانها حوّلت المرأة الى جارية لمن رشحها يلعب بها كما يشاء و ينتخب المواطنون نائبات نزيهات.

ملاحظة:

الانتفاضة التشرينية المباركة كشفت عورة الرئاسات الثلاث و شبكاتها و فسادهم و ما ذكر سيصلح الانتخابات لكي يصل الى المجلس نواب و نائبات يمثلون المواطنين.

الرحمة على شهداء الانتفاضة الابرار و الصبر الجميل لاهلهم و لمحبيهم و الشفاء العاجل لجرحاهم.

الخزي و العار على من قتلهم و جرحهم و يجب محاسبتهم على مبدأ العين بالعين و السن بالسن.