مجلس القضاء الأعلى يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين

بغداد / إعلام القضاء

انسجاما مع دعوة السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتاريخ 9 / 5/ 2020 وجه مجلس القضاء الأعلى كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” مجلس القضاء الأعلى سبق وان وجه السادة قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر باعتبار إن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص”.