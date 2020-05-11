Posted on by

مجلس القضاء الأعلى يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين

بغداد / إعلام القضاء
انسجاما مع دعوة السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتاريخ 9 / 5/ 2020 وجه مجلس القضاء الأعلى كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم.
وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” مجلس القضاء الأعلى سبق وان وجه السادة قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر باعتبار إن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close