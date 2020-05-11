وزير التعليم العالي يوجه بمعالجة حالات الطلبة الدارسين في الخارج

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحبالاحد، بمعالجة حالات الطلبة الدارسين في دول الخارج.

وقالت الوزراة في بيان إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وجه بمعالجة حالات الطلبة الدارسين في دول الخارج”.

واوضحت، ان “التوجيهات القرارات جاءت كما يلي: بالنسبة للطلبة الذين يدرسون في الجامعات التي اعتمدت نظام التعليم عن بعد فيتم احتساب مدة بقائهم في العراق وتضاف الى فترة الاقامة المتصلة المطلوبة”.

وتابعت، “اما بالنسبة للطلبة الذين يدرسون في الجامعات وتم ايقاف الدراسة بشكل كامل وعدم اعتمادهم على نظام التعليم عن بعد فانه تعتمد الفترة السابقة التي قضوها قي بلد الدراسة قبل فترة الوباء وسيتم لاحقا اضافة المدة الجديدة بعد عودة الدراسة في جامعاتهم”.

واضافت، “بالنسبة للطلبة الذين ما زالو مستمرين بالدراسة فان مدة اقامتهم تبقى كما هي”.