اقليم كوردستان يوضح بشأن اجراءات عودة مواطنيه العالقين في ايران

أعلنت ادارة مجمع معبر حاج عمران الحدودي مع ايران ، اليوم الثلاثاء ، السماح لمواطني اقليم كوردستان العالقين في ايران ، بالعودة الى الاقليم مطالباً اياهم بالتنسيق مع ادارة المعبر وتسجيل اسماءهم لديها .
الادارة ، قالت في بيان مقتضب ان ” المواطنين العالقين في ايران بسبب اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، بامكانهم العودة الى اقليم كوردستان عبر الاتصال بادارة المعبر لتسجيل اسماءهم .
واورد البيان عدداً من ارقام الهواتف ليتسنى للمواطنين الاتصال بادارة المعبر لتسجيل اسماءهم ، ليتم لاحقاً الحصول على موافقة وزارة الداخلية في حكومة الاقليم وتحديد موعد لعودتهم :
07504459178
07504643929
07504736672
07507422424
00989928519987
وكان اقليم كوردستان قد أغلق معابره الحدودية مع دول الجوار ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.