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اقليم كوردستان يوضح بشأن اجراءات عودة مواطنيه العالقين في ايران

أعلنت ادارة مجمع معبر حاج عمران الحدودي مع ايران ، اليوم الثلاثاء ، السماح لمواطني اقليم كوردستان العالقين في ايران ، بالعودة الى الاقليم مطالباً اياهم بالتنسيق مع ادارة المعبر وتسجيل اسماءهم لديها .

الادارة ، قالت في بيان مقتضب ان ” المواطنين العالقين في ايران بسبب اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، بامكانهم العودة الى اقليم كوردستان عبر الاتصال بادارة المعبر لتسجيل اسماءهم .

واورد البيان عدداً من ارقام الهواتف ليتسنى للمواطنين الاتصال بادارة المعبر لتسجيل اسماءهم ، ليتم لاحقاً الحصول على موافقة وزارة الداخلية في حكومة الاقليم وتحديد موعد لعودتهم :

07504459178

07504643929

07504736672

07507422424

00989928519987

وكان اقليم كوردستان قد أغلق معابره الحدودية مع دول الجوار ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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