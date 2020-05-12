السيسي يهنيء الكاظمي لنيله ثقة البرلمان العراقي ويؤكد دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين الحادي عشر من مايو 2020 م الجاري أتصالاً هاتفياً مع السيد مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وقدم الرئيس المصري التهنئة للسيد مصطفى الكاظمي على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة، مؤكداً فخامته دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن امتنانه لتهنئة السيد الرئيس، مشيداً بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق، ومؤكداً الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك فى شتى المجالات، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.