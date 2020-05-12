العراق يخسر 11 مليار دولار في أربعة أشهر جراء انخفاض أسعار النفط

خسر العراق ما يقارب من 11 مليار دولار نتيجة انخفاض أسعار النفط خلال الأربعة الأشهر الاولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وأظهرت الإحصاءات التي نشرتها شركة تسويق النفط(سومو) أن العراق باع خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2020 ما يقارب من 409 مليون و96 الف 972 برميلا من النفط الخام وبمعدل سعر بلغ ما يقارب من 38 دولاراً، فيما بلغت الإيرادات الاجمالية 15 ملياراً و391 مليوناً و201 الف دولار.

وبينت الإحصاءات ان العراق باع خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الماضي 2019 كميات من النفط بلغت 423 مليوناً و284 الف و489 برميلا وبمعدل سعر بلغ 62 دولاراً، وبإيرادات بلغت 26 مليار و275 مليون و283 الف دولار.

وانخفضت أسعار النفط بشكل كبير بعد تفشي فيروس كورونا نتيجة توقف شبه تام للحياة الاقتصادية في دول العالم، مما قلل الطلب على النفط وانهارت الأسعار بشكل عام خاصة في شهر نيسان من العام الحالي .