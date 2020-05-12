القائد العام يعفي عبد الكريم خلف

أعفى رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، عبد الكريم خلف من منصب المتحدث الرسمي باسم القائد العام وكلف العميد يحيى رسول بدلًا عنه، بحسب وثيقة اطلعت عليها (المدى).

وعبد الكريم هو الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الذي يُتهم بقبوله قتل الجماعات المسلحة للمتظاهرين.

وعكف عبد الكريم على الدفاع عن السلطة ونفى وقائع صورت بالفيديو عن قتل المحتجين، الامر الذي عرضه لسخرية من قبل العراقيين حتى بعد اعفائه.

وواصل عراقيون حملات السخرية من عبد الكريم، الذي عرف بأسلوبه الاستفزازي من خلال إطلاق التهم غير الواقعية ضد المحتجين.

وأطلق عراقيون وسم “#غرد_مثل_خلف” على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين لإطلاق تغريدات تحمل معلومات غريبة وخيالية، في إشارة إلى تصريحات خلف.

وكتبت سخريات بحقه خلال ذروة الاحتجاجات، مثل ما نشره الناشط حسام الغزي من صور لأطفال على صفحته في (فيسبوك)، قائلًا: “هؤلاء الأطفال مندسون يقتلون ويستخدمون القناص ويسفكون الدماء ويحاربون الحياة” وهو بذلك يحاكي تصريحا لعبد الكريم خلف قاله على احدى وسائل الاعلام.

ولاقى العراقيون اعفاء عبد الكريم بشيء من السخرية ايضا، وقال احد المدونين: “خلف راح.. منو يغرد مثل خلف؟”.