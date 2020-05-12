الكاظمي يكلف 6 وزراء لإدارة الوزارات الشاغرة بالوكالة

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قرارات بتكليف عدد من الوزراء للحقائب الشاغرة بالوكالة لحين تسمية مرشحين لها.

وبحسب الوثائق الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء، تقرر أن يتولى الكاظمي، وزارة الخارجية بالوكالة، ويكلف الوكيل الأقدم للوزارة بمهام وصلاحيات الوزير.

وبينت الوثائق، تكليف وزير الرياضة عدنان درجال، بمهام وزارة الثقافة وكالة، وتكليف وزير النقل ناصر حسن بمهام وزارة الهجرة وكالة، اضافة الى تكليف وزير التعليم العالي نبيل كاظم، بمهام وزارة العدل وكالة.

فيما سيتولى وزير المالية علي حيدر عبد الامير، وزارة النفط بالوكالة، كما سيتولى وزير التربية علي حميد مخلف وزارة التجارة وكالة.