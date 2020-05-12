بسم الله الرحمن الرحيم

(امة القطيع).. (الاعتداء الوحشي على عربي شيعي) .. لمجرد (رميه صورة الصدر بالنعال)

بأي حق تضع صور زعماءك الدينيين او السياسيين بشوارع المدن والساحات العامة.. والدوائر الرسمية.. (فاذا تتبع مرجع او سياسي او زعيم.. ضع صورته ببيتك) او بمقرك الحزبي او الديني.. ولكن لا حق ان تضعها امام العامة وبالشوارع والساحات فهذه ملك الجميع.. ولا يوجد قائد او زعيم او مرجع او شيخ دين او عشيرة يتوحد عليه الناس وهذا ليس عيب.. ولكن العيب ان تفرض زعاماتك على عامة الناس.. وتخون او تكفر من يرفض زعاماتك.. واذا تعرضت صور زعاماتك التي تعتبرها انت مقدسة او وطنية او غيرها.. فلا تلوم من تعرض لها بل لوم نفسك بانك فرضتها قسرا على العراقيين لتكسر عيونهم.. واعلم وضع صور الزعماء الدينيين او السياسيين او غيرهم يعتبر اثارة للفتنة والتمزق والتفرقة والصراعات..

فثقافة الصور .. ثقافة الشعوب المستعبدة..

فالذي يميز الشعوب الحرة عن الشعوب المستعبدة.. هي (صور) فاذا تدخل امريكا لا تجد صور ترامب او زعامات دينية بشوارع امريكا اذا تم مسها يتم قتل او خطف او تعذيب او اهانة من مسها.. واذا دخلت لالمانيا لا تجد صورة ميركل المستشارة الالمانية ولا صور زعماء دينيين.. في حين عندما تدخل للدول الدكتاتورية المستعبدة ككوريا الشمالية والعراق وايران وسوريا تجد فورا صور زعامات مستبدة دينية وسياسية توضع جداريات لهم بالشوارع وويلا لمن يمسها او يعارض وضعها..

فامة القطيع.. هذا ملخص كلام محمد محمد الصدر (كيفية صناعة القطيع) .. واستعبادهم

فالكارثة ان رجال الدين عندما ينشرون الدجل بين الناس.. يغسلون العقول.. بان يروجون بانهم بمثابة الله بالارض.. فالصدر الثاني يعتبر (اذن الله) = (اذن العلماء)؟؟ حيث يقول الصدر الثاني: (لا تتحرك ولا تنطق ولا تنظر بل ولا تفكر الا باذن الله الا بالشيء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى)..ويضيف.. ( نحن لم نر الله سبحانه ولا سمعناه وانما سمعنا عنه وكتابه المفتوح عنه هم العلماء، فلا ينبغي ان الانسان يتصرف اطلاقا الا باذن العلماء.)؟؟ ويضيف ايضا (عوام الشيعة لا يعملون عملا ولا قولا الا باذن المراجع الكرام والقادة العظام؟؟).. اذن (الله والمراجع واحد)؟؟ وهنا الطامة الكبرى والوثنية والاجرام بحق الشعوب .. وهذه ثقافة الصدر لاستعباد البشر لاصنام بشرية..

وتذكروا (بان الصدر هاجم ما يطلق عليهم المراجع والقادة العظام بوصفهم بالصامتين والساكتين.. الخ).. فعن اي مراجع كرام وقادة عظام بعد ذلك ؟ ليتبين بان ثقافة الراعي مع خرافه.. كيف تمشي الخراف وراء الراعي ويذبحها.. كخراف ضحية والخراف تمشي وراء قائدها المفدى (الراعي)؟..

علما يجب ان يدرك الجميع.. الاولولية البحث عن (مصلحة المجموع) قبل (البحث عن قائد)

بمعنى ان (الامة بدون مشروع سياسي ليسوا الا شراذم مشتتين مبعثرين.. فكيف يحفظون مصلحة تتعلق بالمجموع.. وهم لا يعرفون مصلحتهم اصلا.. كيف يعرفون هذا القائد بمصلحتهم اذا لا يعرفون مصلحتهم اولا) فالامام علي قال (اعرف الحق تعرف اهله لا يقاس الحق بالرجال ولكن يقاس الرجال بالحق).. اي لا تقول فلان وعلان.. بل قل المشروع والقضية.. ليتبين بان (ال الصدر) روجوا لثقافة القطيع عبر الصدر الثاني.. فخطب الصدر الثاني تستهدف (الاستقطاب القيادي والتوجيه العام المركزي) هذا ولد الوراثة العائلية من الصدر الى ابنه المشبوه مقتدى الصدر.. لمجرد انه ابن القائد الضرورة؟؟ كيف يخرج القائد بدون مشروع سياسي وقضية توحد المجموع..

فكلنا راينا كيف مشروع استقلال كوردستان اخرجت قادة كورد.. و مشروع دولة تركية ولد قائد كاتاتورك ليؤسس مشروع دولة تركية.. وفي الحجاز ونجد ولدت قائد ابن سعود مشروع دولة “السعودية”، وفدرالية الامارات ولدت الشيخ زايد .. فما هو مشروع الصدر الثاني؟؟ اليس هو مشروع الصنمية له ولعائلته الوثنية.. فكيف يستمر معممين اجانب الاصل (ال الصدر و ال فلان ولا علان) يتحكمون بالشيعة كالقطيع.. الا عبر نشر براثن افكار موبوءة شيطانية غسلت عقول اتباعهم وجعلتهم كمسوخ بشرية تفتك ببني قومها لاجندات عائلية استبدادية.

لذلك نجد ثقافة استعباد الناس (للصور).. كامثلة (الخزعلي والصدر وصدام)..

فالعمل الوحشي الاجرامي.. الذي يهدف منه نشر الخوف بالشارع العراقي والشيعي العربي خاصة.. عندما هاجم مرتزقة ال الصدر اللبنانية الاصل.. عائلة عربية شيعية بجنوب العراق لمجرد رمي صورة الصدر بالنعال.. كتعبير للراي.. ولكن اين حرية الري بالعراق بوجود ما يسمون انفسهم (ولد الصدر) والحقيقة مرتزقة الصدر.. فيمكن مشاهدة الفيديو لتنظيم مقتدى الصدر الاجرامي (يعتدون على عربي شيعي) لانه ضرب صوره مقتدى بالنعال ويهددونه بصور اخته..

ويعتقد مرتزقة الصدر بان الشيعة العرب يمكن ان يخضعون لدكتاتورية ال الصدر.. فكانت ردة الفعل العربية الشيعية من تهديدات الصدر واهانتهم لابناء العشائر العربية الشيعية بان خرج بطل عربي شيعي.. ليرد على من هدد شيعة العراق لمجرد رفض الشيعة لدكتاتورية ال الصدر.. ونضع الفلم اليوتيوب.. للمتابعة والانتباه بان عقلية (ولد الصدر) التي تعريفها (مرتزقة الصدر).. هي سبب عدم نهوض العراق وتطوره.. واستقراره.. وعقبة امام الديمقراطية الشعبية الحقيقية.

شخص على بث مباشر يسب الصنم مقتدى الصدر 2020

فعقلية الصدريين والولائيين كعقلية البعثيين.. وعقلية الخزعلي وال الصدر كعقلية ال المجيد الاجرامية الدكتاتورية..

وهذا يشبه ما قامت به مليشة عصائب اهل الحق.. عندما اقتحمت بيت مراهق كردي.. وهددت عائلته وانتهكت حرمات البيت .. لمجرد قيام ابنهم الصغير بحرق صورة زعيم مليشة العصائب سيء الصيت (قيس الخزعلي).. كحرية للراي.. لتقوم عصابة العصائب بعد احتلال مليشة الحشد لكركوك.. باقتحام البيت واجبار ابيه على التبرأ من ابنه خوفا من اغتصاب العائلة وقتلها وحرق المنزل الوحيد الذي يعيشون فيه.. هذه اخلاق عصابات ايران التي لا تقل عن سوءا عن اخلاق البعث المجرم وصدام…. (وانتبهوا للهول الذي يعانيه العرب الشيعة بظل مرتزقة المليشيات الحشدوية ومحور المقاولة)…

(شخص من أهالي كركوك يتجاوز على الصنم قيس الخزعلي بنشر فيديو)

وهي نفس ثقافة عدي صدام حسين.. يحقق مع عائلة الرباع العراقي لمجرد انه قدم لجوء للخارج هربا من صدام ونظامه الاجرامي

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم