خلية الازمة في نينوى تقرر تقليص حظر التجوال وحجر الوافدين من الدول

قررت خلية الازمة الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا في نينوى برئاسة المحافظ نجم الجبوري، الاثنين، تقليص حظر التجوال في المحافظة لجميع ايام الاسبوع، وحجر الوافدين من الدول.

وقال مكتب الجبوري في بيان إن الأخير “عقد اجتماعا مع أعضاء الخلية تمخض عنه عدد من المقررات والتوصيات بينها تقليص حظر التجوال ليكون من الساعة السابعة مساء ولغاية الرابعة صباحا ولكافة أيام الأسبوع بضمنها يومي الجمعة والسبت”.

واوضح، “تقرر ايضا السماح للوافدين من محافظة دهوك بالدخول الى محافظة نينوى من السابعة صباحا ولغاية الثالثة عصرا طيلة أيام الأسبوع بعد اجراء الفحوص الطبية عليهم، والسماح لموظفي المحافظة الساكنين في محافظة أربيل بالدخول يوم الاحد من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة الثالثة عصرا”.

وتابع، “السماح للأهالي الساكنين محافظة أربيل بالدخول الى محافظة نينوى يوم الخميس من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة الثالثة عصرا بعد اجراء الفحوص الطبية عليهم”.

واضاف، “ايضا استمرار غلق الجوامع، واستمرار العمل بنظام الزوجي والفردي الخاص بحركة العجلات، وايضا استمرار غلق منافذ المحافظة باستثناء الحالات الطارئة والإنسانية، اصافة الى حجر الوافدين من الدول الراغبين بدخول المحافظ حجرا كاملا لمدة 14 يوما”.