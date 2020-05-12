دائما يسألوني الكثير من الأصدقاء ‏ كيف تعرف أنصار القوى الإرهابية بالعراق؟

نعيم الهاشمي الخفاجي

جوابي كان ولازال غالبية ساسة المكون السني هم ممثلون لفلول البعث ومرتبطين ارتباط وثيق مع العصابات الإرهابية ولم يتم استهدافهم داخل حواضن الارهاب، بل عمل الوزراء والنواب من مناطق حواضن الارهاب على الدفاع عن الارهابيين، الوزيرة والنائبة مبسون الدملوجي بصبيحة تسليم الموصل لداعش عقدت مؤتمر صحفي وقالت اهلنا بالموصل بخير وابلغونا أنهم قلقون علينا لكوننا الخضراء في بغداد، حيدر الملا كان نائب وعندما تكشفت جريمة قتل عروس الدجيل عقد مؤتمر صحفي نقلته الجزيرة قال الخبر كاذب وهذا فلم ايراني صفوي؟؟؟

سألوني الأصدقاء ماهو معيار الوطنية عندك؟

قلت لهم معيار الوطنية يجب أن يكون بقدر بغض صدام الجرذ الهالك والبعث الساقط، عدنان درجال وصفه الكربولي بالوطني؟ وهو عمل فاتحة لسيده الجرذ الهالك صدام في عمان عندما تم تنفيذ حكم الإعدام بهذا العمل الزنيم، هناك قاعدة بسيطة لمعرفة حثالات فلول البعث وانهم

سيكونون إلى فلول البعث وأنظمة الوهابية أصدقاء، لذلك العراقي الشريف ينبغي أن يكون معيار الوطنية الوفاء الى ملايين الشهداء الذين قتلهم صدام الجرذ الهالك بفترة حكمة وبفترة ارهابهم والواجب الوطني على كل عراقي شريف أن نكون لهؤلاء اعداء ونعمل على طردهم وتقريب العناصر المحترمة من مكونهم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.