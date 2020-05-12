ضابط امن يعتدي بالضرب على مراسل صحفي في كربلاء ويصادر معداته

١١/٥/٢٠٢٠

اعتدى افراد من قوات مكافحة الشغب في كربلاء بالضرب، على مراسل قناة الوفاق الزميل جاسم الهميم وصادروا معداته، مساء اليوم الاثنين.

منسق جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بكربلاء افاد عن قيام احد الضباط التابعين لقوات مكافحة الشغب في كربلاء، بضرب المراسل اثناء تغطيته للتظاهرات التي شهدتها المحافظة في اليومين الاخيرين، قرب مجسر الضريبة.

وأضاف ان القوات صادرت الهاتف المحمول الشخصي للمراسل، بعد ان طالبته بحذف المسجل في شريط الفيديو، ومغادرة ساحة الاحتجاجات على الفور.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تتمنى السلامة للزميل جاسم الهميم، وتعرب عن قلقها من تكرار الاعتداءات على الكوادر الاعلامية، وتزايدها في الآونة الاخيرة من قبل القوات الامنية.

وتطالب الجمعية القائد العام للقوات المسلحة والجهات المعنية في البلاد، باتخاذ اجراء سريع وفوري، ازاء الاعتداءات التي تطال الصحفيين، لإيقافها ووضع حد لها، لكونها تصدر من منتسبين امنين مهمتهم تنحصر بحماية المواطنين لا الاعتداء عليهم.