لرفع قدرة المجتمعات وتعزيز مناعتها دعوة عربية لتعزيز دور القطاع الثقافي لمواجهة كورونا

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اكد السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية على أهمية دور الثقافي القطاع الثقافي في رفع قدرة المجتمعات وتعزيز مناعتها عند مواجهة الأوضاع الاستثنائية والتغلب عليها بنجاح.

جاء ذلك خلال مشاركة السيد احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين الحادي عشر من مايو 2020 م الجاري في اعمال الاجتماع الاستثنائي للسادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في العالم العربي عبر الوسائل الافتراضية، لمناقشة تأثيرات أزمة كورونا علي القطاع الثقافي في البلدان العربية.

وتناول الاجتماع التأثيرات المباشرة لازمة تفشي فيروس كورونا المستجد على القطاع الثقافي، واهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول العربية لمواجهة هذه الأزمة والخطط المستقبلية لمرحلة ما بعد انتهاء الوباء.

وشدد السيد احمد ابو الغيط على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات من اجل وضع آليات فعالة وخطط استراتيجية استشرافية تساعد على التغلب على التداعيات السلبية لهذه الأزمة على كافة القطاعات وخاصة القطاعات الثقافية والإبداعية.

وأشار السيد احمد ابو الغيط على أهمية النظر في وضع إطار قانوني لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعات الثقافية والإبداعية.