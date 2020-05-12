متظاهرو الناصرية يتهمون مليشيات الأحزاب باغتيال الأصوات المعتدلة للسيطرة على ساحات التظاهر‎

ذي قار / حسين العامل

اتهم ناشطون في تظاهرات الناصرية أمس الاثنين ( 11 ايار 2020 ) مليشيات الأحزاب باغتيال الأصوات المعتدلة في التظاهرات لغرض السيطرة على ساحات التظاهر والتحكم فيها لتحقيق أجنداتهم الحزبية ، وفيما اتهموا القوات الأمنية بالتراخي أو التواطؤ مع قتلة المتظاهرين ، شدّدوا خلال تشييع الناشط المدني أزهر علي الشمري الذي اغتيل على يد مجهولين ، على حماية المتظاهرين والتعجيل بالقصاص من القتلة.

وشهدت مدينة الناصرية ليل الاحد مشاركة آلاف المتظاهرين بتشييع الناشط المدني أزهر علي الذي توفي في مستشفى الحبوبي بالناصرية بعد يوم واحد من تعرضه لمحاولة اغتيال على يد مسلحين مجهولين أصيب على إثرها بعدد من الاطلاقات النارية في منطقة البطن.

وقال الناشط المدني أحمد التميمي للمدى إن ” مطالب المتظاهرين كانت ومازالت مطالب حقة ومشروعة ودفعنا من أجلها خيرة شبابنا ولهذا نحن نتطلع لتحقيقها ونشدّد على كشف الجهات التي تقف وراء قتلة المتظاهرين ومحاسبة القتلة والاقتصاص منهم “، وأضاف أن خفافيش الظلام من أتباع الأحزاب والمليشيات مازالت تقتل وتغتال ناشطي التظاهرات من دون أن تجد من يردعها أو يحد من نشاطها الإجرامي”.

وأوضح التميمي الذي فقد شقيقه إثر قمع التظاهرات السلمية إن ” العشرات من ناشطي تظاهرات ذي قار تعرضوا للاغتيال والقتل على مدى الأشهر السبعة من التظاهرات لكن للآن لم يتم الكشف عن أي قاتل أو عن الجهات التي تقف وراء القتلة وتحميهم “، لافتاً الى أن أسر شهداء التظاهرات قدمت الكثير من الأدلة والصور ومقاطع الفيديو التي تكشف وتدين القتلة لكن للآن لم يلمسوا أي توجه جدي لمحاسبتهم وهذا ما شجع المسلحين وأتباع الأحزاب على التمادي والاستمرار في قتل المتظاهرين واغتيالهم أمام الملأ وفي الأماكن العامة”.

مبيناً أن ” عمليات الاغتيال باتت تتم بصورة علنية وأمام الناس وفي المناطق المزروعة بالكاميرات الأمنية وفي ظل انتشار أمني واسع وكأن القاتل أراد بفعله العلني أن يُوصل رسالة بأنه فوق القانون “، مؤكداً أن ” جريمة اغتيال الناشط أزهر علي الشمري تمت من قبل مسلحين يستقلون مركبات معروفة وفي ظل حظر لتجوال المركبات ووسط انتشار أمني واسع وإن عملية الاغتيال جرت في مكان عام وأمام أنظار الناس “.

وأشار الناشط المدني الى أن ” جرائم الاغتيال التي تحصل بهكذا ظروف تدعونا للتساؤل عن دور القوات الأمنية في الحد منها “، وأضاف أن ” القوات الأمنية في هكذا موقف أما أن تكون متراخية في واجبها أو متواطئة مع القتلة أو إنها تسمح لهم بذلك ولا تفسير آخر لجرائم القتل والاغتيال العلني”.

وتابع التميمي أن ” جرائم الاغتيال الأخيرة لا تخلو من دور للأحزاب والمليشيات المسلحة التي لم تحصل على مغانمها من حكومة الكاظمي وهذه تحاول أن تغتال الصوت المعتدل في ساحات التظاهر لغرض السيطرة عليها والتحكم بها والقيام بالتصعيد متى ما اقتضت مصالحها الضغط على الحكومة الجديدة” ، وأردف أن ” الكثير من المتظاهرين في الناصرية اخذوا يتحفظون على التصعيد في ظل تهافت الأجندات الحزبية التي تحاول أن تستغل التظاهرات لتحقيق غاياتها السياسية “.

وحذّر الناشط المدني ” من محاولات الأحزاب والمليشيات الهادفة لتصفية وتغييب الصوت المعتدل في التظاهرات عبر الاختطاف والاغتيال “، مؤكداً ” وجود مساعٍ حثيثة من قبل تلك الجهات للهيمنة على ساحات التظاهر لغرض السيطرة عليها والتحكم بالفعاليات الاحتجاجية وتوظيفها وفقاً للأجندات الحزبية”.

وأشار التميمي الى ” وجود مساعٍ حزبية للدفع باتجاه التصعيد في الفعاليات الاحتجاجية لغرض دفع القوات الأمنية لاستخدام المزيد من العنف ضد المتظاهرين وبالتالي إحراج حكومة الكاظمي “.

ومن جانب آخر أصدر متظاهرو قضاء الشطرة بياناً طالبوا فيه حكومة الكاظمي بالتعجيل بكشف قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم وجاء في البيان الذي تلاه أحد المتظاهرين في ساحة الاحتجاج في القضاء المذكور وتابعته المدى إن ” الحكومة الحالية لا تكتسب شرعيتها ولا تحظى بدعم المتظاهرين ما لم تقتص ممن قتلوا المتظاهرين وأراقوا دماءهم الطاهرة “، وأضاف أن ” الأحزاب الحاكمة وأتباعها هي المتهم الأول بارتكاب جرائم القتل ضد المتظاهرين “.

وأكد البيان ” على تمسك متظاهري الشطرة بمطالب التظاهرات ومواصلة التظاهر السلمي لحين تحقيق جميع المطالب والاقتصاص من قتلة المتظاهرين ” ، وأضاف أن ” المتظاهرين يعلنون براءتهم من أعمال الحرق وغلق الطرقات التي تقوم بها جهات تحاول استغلال التظاهرات “.

وأكد بيان متظاهري الشطرة ” تمسك المتظاهرين بسلميتهم “، مشدّداً على ” ضرورة تفعيل دور القوات الأمنية في الحد من جرائم الأحزاب القمعية التي تستهدف المتظاهرين بالقتل والاغتيال والاختطاف”.

وشهد مركز مدينة الناصرية صباح أمس الاثنين ( 11 أيار 2020 ) أعمال حرق في تقاطع البهو قام بها عدد محدود من المتظاهرين خلافاً لرغبة قطاع واسع من متظاهري ساحة الحبوبي الذين يتحفظون على التصعيد وقطع الطرقات في المرحلة الراهنة خشية من استغلالها من قبل الأحزاب ، ناهيك عن مخاطر انتشار الكورونا.

وكانت التظاهرات وسط مدينة الناصرية قد تجدّدت يوم الاحد ( 10 أيار 2020 ) وذلك استجابة لمهلة الكوت واحتجاجاً على محاولة اغتيال الناشط أزهر الشمري ، فيما ، يرى مراقبون بعودة شبح الاغتيالات لاستهداف متظاهري الناصرية محاولة من أطراف سياسية ومليشياوية لإجهاض مساعي الكاظمي للتهدئة مع المتظاهرين.

وكان المحتجون في محافظة ذي قار، قد ندّدوا باستمرار عمليات الاغتيال للناشطين في تظاهرات ساحة الحبوبي، وسط الناصرية، مطالبين بإيقاف مسلسل الاغتيالات ومحملين الأجهزة الأمنية مسؤولية تلك الحوادث.

وكان متظاهرو محافظة ذي قار حمّلوا يوم الاثنين ( 6 نيسان 2020 ) قائد شرطة المحافظة مسؤولية اغتيال الناشطة النسوية أنوار جاسم مهوس وأعمال العنف الأخرى التي تستهدف المتظاهرين ، وفيما أكدوا مواصلة تظاهراتهم بصورة أقوى بعد الخلاص من وباء الكورونا ، شدّدوا على التزامهم بحظر التجوال تفادياً لمخاطر انتشار والوباء .

ويواجه المتظاهرون في ساحة الحبوبي بالناصرية جملة من الخروق الأمنية المتكررة حيث تعرضت ساحة الحبوبي لعدة هجمات دامية وتفجير عبوات ناسفة راح ضحيتها العشرات من المتظاهرين في خيم الاعتصام بالساحة المذكورة فيما تعرض عشرات الناشطين في مجال التظاهرات لمحاولات اغتيال على مدى الأشهر القليلة الماضية من بينهم الشهيد حسن هادي مهلهل الذي اغتيل يوم الاثنين ( 13 كانون الثاني 2020 ) في جنوب الناصرية والشهيد الناشط المدني علي محمد مكطوف العصمي الذي اغتيل في يوم الجمعة ( 20 كانون الأول 2019 ) قرب تمثال الشيباني والشهيد الناشط علي خالد الخفاجي الذي اغتيل على يد مجهولين يوم الثلاثاء ( 31 كانون الأول 2019 ) ، والناشطة النسوية أنوار جاسم مهوس التي اغتيلت يوم الاحد (5 نيسان 2020) ، والناشط أزهر علي الشمري الذي اغتيل يوم السبت ( 9 أيار 2020 ) ، في حين تعرض كل من علي الغزي وطارق الجحيشي لمحاولتي اغتيال في قضاء الغراف يوم الخميس 19 كانون الأول 2019 أصيبا على أثرهما بإطلاقات نارية غير قاتلة ، فيما نجا الناشط مرتضى الشيخ علي من محاولة اغتيال تعرض لها مساء يوم الاربعاء ( الأول من كانون الثاني 2020 ) في ناحية الفضلية ( 15 كم جنوب الناصرية ). فيما اصيب المحامي المدافع عن قضايا المتظاهرين علي معارج الازيرجاوي يوم الاربعاء ( 12 شباط 2020 ) بجروح مختلفة إثر محاولة اغتياله من قبل مجهولين وكذلك أصيب المتظاهر محمد سعد بجروح مختلفة إثر محاولة اختطاف فاشلة بعد خروجه من ساحة الحبوبي يوم الخميس ( 20 شباط 2020 ). في حين تعرضت منازل عدد آخر من المتظاهرين للاستهداف بالعبوات الناسفة من بينهم وسام الذهبي وعدي الجابري وآخرون.

وتبلغ حصيلة ضحايا التظاهرات في محافظة ذي قار 121 شهيداً منذ الأول من تشرين الأول 2019 لغاية العاشر من أيار 2020.