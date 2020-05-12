مهازل من يدعي انه قائد للثوار؟

نعيم الهاشمي الخفاجي

الإمام علي ع اضطر أن يرد على رسالة بعثها الباغي معاوية بن أبي سفيان يذكر الإمام علي ع في الجهاد في سبيل الله وبصحابة الرسول محمد ص فقد رد عليه الإمام علي ع ( لقد خبأ إلينا الدهر منك يامعاوية عجبا).

نعم لقد رأينا العجب العجاب طيلة السبعة عشر سنة الماضية لقد رأينا الغث والسمين الشريف والرذيل المجاهد والرقيع الصادق والمنافق، رأينا من هو ذيل كلب يستلم أجور نهشه للحوم أبناء قومه من سفارات دول تكفر كل من هو شيعي، خلال سيرتي في الثلاثين عاما الماضية رأيت ما رأيت من الامور العظام، نحن المناضلين ونحن المجاهدون، نحن من ضحى ولم يستلم ولادينار واحد من عراق اليوم الذي سرقت منه مئات مليارات الدولارات، العجيب عندما تتصفح تويتر تجد مخلوقات مرتزقة يتقدم اسمها حرف الدال جنابه الكسيف على اساس انه دكتور ووصل لكمال المعرفة ونسى أن شهادة الدكتوراة لا تعني الذكاء والمعرفة في امور السياسة في الهند تجد دكتور جراح بروفسور يسجد لبقرة يعتقد أنها تضره وتنفعه، أحد هؤلاء يشعر بعقدة العبودية شتم كل أعضاء الحكومة الحالية من الشيعة والظاهر هذا الدكتور من صنف قردة البابون( هذا الصنف من القرود يسيء لابناء فصيلته يعتدي عليهم ويسرق الصغار) هذا القرد أثنى على عدنان درجال الذي أقام فاتحة في عمان على روح سيده المشعول صدام جرذ العوجة الهالك، الاخ طالعنا بتغريدة يقول ( ‏اطلاق سراح معتقلي التظاهرات خطوة بالأتجاه الصحيح على ان يشملوا جميعاً وبدون قيد او شرط سواء كانوا موقوفين او على ذمة التحقيق لدى احد الاجهزة الاستخبارية.

سأراقب تطبيق هذه الخطوة واتمنى ان يكون اجراء تنفيذها سريعاً)

هههههه شر البلية مايضحك سأراقب؟؟؟ ههههههه من هذا المال حمل جمال( بعران).

وهل نزلت اية تطهير طهرت كل شخص اعتقل يعني معقولة ماكو ولا واحد يتورط بقتل شرطي أو جندي أو مواطن عادي؟؟؟ وأيضا لا توجد اية تطهير للقوات الأمنية أيضا بهم الجيد والسيء، ابتلي شيعة العراق في بيئة جاهلة تسمح لكل من هب ودب للتزعم، صائب خليل كاتب طائفي شوفيني من مدينة رأوه يوميا يمدح صنم من اصنام أحزاب شيعة العراق لينال من الأصنام الاخرى، كان عدو إلى نوري المالكي وقبل تسليم الموصل أصبح محبا لنوري المالكي ليشتمني ويشتم غيري من الكتاب الشرفاء من خلال بوابة نوري المالكي؟ ما أن تم تسليم الموصل لداعش طالعنا صائب خليل المتيم في حب نوري المالكي بمقال يعلن براءته من نوري المالكي ودعمه لفلول البعث الداعشي الاخ الأستاذ أنور عبدالرحمن الفيلي قام بطرده من صحيفة صوت العراق بسبب هذا الموقف المخزي، الان وجدته قد عاد ليدافع عن نوري المالكي ليسيء لقادة فصائل الحشد وللسيد مقتدى الصدر، نعم بيئتنا الشيعية بيئة جاهلة وسذاجة ببساطة فلول البعث والوهابية يدخلون إليهم ويشترون حثالاتنا ورحم الله الفيلسوف الفرنسي شهيد الحرية لابويسي في مقالات العبودية قال لو أن شعب ومكون تعرض لعقود من الزمان للظلم والاضطهاد ينتج بروز طبقة مواطنين( المواطن المستقر) لا يهمهم سوى الاكل والشرب ولايهمه كرامته وحريتة وأيضا أشار أن العبيد اذا تم تحريرهم يحنون للعبودية والدفاع عن جلاديهم وللاسف لدينا آلاف العبيد من شيعة العراق يحنون لعهد الجرذ صدام وقومه الانجاس.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.