هوشيار عبدالله: بعض الساسة في الوسط

والجنوب باتوا يتاجرون بالقومية على غرار ما تفعله بعض الأحزاب الكردية

اتهم النائب هوشيار عبدالله بعض الساسة

في الوسط والجنوب بأنهم باتوا يتاجرون بالقومية على غرار ما تفعله بعض الأحزاب الكردية .

وقال في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي

بموقع تويتر اليوم، ان :” بعض الساسة في وسط وجنوب العراق، بعد أن دمروا البلد سياسيا واقتصاديا باسم المذهب والطائفة، اليوم يتاجرون بالقومية والعروبة ليدمروا البلد اجتماعيا ايضا، تماماً على نفس خطى بعض الأحزاب الكردية، يجعلون هذه المسميات سلالم يصعدون بها إلى

أهدافهم، كفى! فالشعب بات يعرفكم جيداً “.