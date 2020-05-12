وزير النفط وكالة يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الإيرادات المالية

أكد وزير المالية وزير النفط وكالة علي عبد الأمير علاوي، الاثنين، حرص الحكومة على العمل لتعزيز الإيرادات المالية ومعالجةً الازمة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها العراق بسبب انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية.

وذكر بيان لوزارة النفط ان “علاوي ترأس الاجتماع الشهري لتسعيرة النفط العراقي في مقر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بحضور وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع كريم حطاب”.

ونقل البيان عن علاوي قوله، إن “الحكومة تعمل على ايجاد حلول عملية وواقعية للازمة المالية التي يشهدها العراق ، وهذا يتطلب جهوداً كبيرة وتعاون من قبل الجميع”.

واستمع الوزير الى “استعراض وتحليل لواقع السوق النفطية العالمية، الذي أعد من قبل مركز أبحاث السوق في (سومو)”، مؤكداً على “أهمية تظافر جميع الجهود من اجل معالجة الازمة المالية والنهوض بالاقتصاد الوطني”.

من جانب آخر، ترأس وزير المالية وزير النفط بالوكالة اجتماعاً لمدراء الدوائر والشركات النفطية الوطنية في بغداد ، واستمع الى ايجاز عن نشاط الوزارة وشركاتها النفطية قدمه وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، فيما تم بحث أهم خطط ومشاريع الوزارة لاستثمار الغاز.