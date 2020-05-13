اجتماع موسع في نينوى خاص بحملة الحصاد والتسويق

بحضور قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار نعيمة الطائي ، ومدير زراعة محافظة نينوى دريد حكمت طوبيا ومعاوني قادة الفرقة ١٥ و٢٠ وقائمقامي اقضية تلعفر والحضر والبعاج ومستشار محافظ نينوى للشؤون الزراعية ومدير فرع تجارة الحبوب في نينوى ومعاون مدير مديرية الدفاع المدني ومسؤولي الشعب الزراعية وممثلي عن الدوائر الامنية في نينوى ، عقد في قيادة الفرقة 15 جيش عراقي ، مؤتمر خاص بحملة الحصاد والتسويق في وقت متاخر من امس الثلاثاء .

ووجّه قائد عمليات غرب نينوى خلال الاجتماع ، بضرورة توجيه الفلاحين والمزارعين بحماية مزروعاتهم من خلال تفتيش حقولهم وابلاغ القوات الامنية عن اي شي غريب فضلا عن صيانة حاصداتهم بصورة صحيحة لمنع حصول شرارات وضرورة تواجد اجهزة اطفاء الحرائق والجرارات خلال عملية الحصاد .

واضاف الطائي ، بالقول ” وجهنا قواتنا الامنية في غرب نينوى بتسهيل امور الفلاحين والمزارعين الذين يقومون بعمليات الحصاد والتسويق فضلا عن توجيهاتنا بعمل الحاصدات خلال النهار والليل عدا بعض المناطق تعمل بالنهار والتي تكون قريبة من الحدود “.

من جانبه اكد مدير زراعة نينوى دريد طوبيا ، على اهمية هكذا اجتماعات موسعة والتي من شانها طرح المشاكل والمعوقات التي تواجه الفلاحين والمزارعين من الناحية الامنية وحلها مع القادة العسكريين والامنيين

لافتاً الى خطة المديرية والكتب الخاصة بالفلاحين والمزارعين ومواقع ساحات التسويق التي تخص المنطقة .

كما عرض معاون مدير الدفاع المدني خطة المديرية لمكافحة الحرائق التي قد تحدث ومواقع موسم الحصاد والتسويق .