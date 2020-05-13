Posted on by

النزاهة تكشف تفاصيل ضبط مدير التقاعد ومتهمين آخرين في نينوى

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن ضبط مدير تقاعد نينوى ومديرة مندوب مكتب الإدارة العامة للمنطقة الشمالية لمصرف حكومي وموظفين آخرين في المحافظة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان إن “ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى نفذت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ عملية الضبط، وانتقل فريق عمل المديرية إلى مقر إحدى شركات الدفع الإلكتروني والدوائر ذات العلاقة”، مشيرة الى أنه “بعد إجراء التقصي والتحري بخصوص إيقاف صرف رواتب المتقاعدين وإيقاف بطاقة الكي كارد، وإجبار المتقاعدين على الاستبدال ببطاقة الماستر كارد مقابل استقطاع مبالغ مالية أكثر من المقرر تمكن الفريق من ضبط المتهمين كل من مدير تقاعد نينوى، ومديرة مندوب مكتب الادارة العامة للمنطقة الشمالية للمصرف الحكومي”.

وأضاف البيان أنه تم “اعتقال مدير إحدى شركات الدفع الإلكتروني التابعة للمصرف و(16) من موظفي الشركة في المحافظة؛ استناداً لأحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات”، مشيرا الى أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العملية، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.

وكان مصدر امني افاد، اليوم الثلاثاء، بأن النزاهة اعتقلت مدير تقاعد محافظة نينوى ومدير ماستر كارد النخيل في الموصل ومندوب الادارة العامة لمصرف الرشيد.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close