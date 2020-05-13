جنايات ميسان تحكم على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد

أصدرت محكمة جنايات ميسان/الهيئة الأولى، حكما على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ان “محكمة جنايات ميسان/الهيئة الأولى، اصدرت اليوم الحكما على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار”، مبينا انه “في حال عدم الدفع يُحبس لمدة سنة واحدة”.
واضاف أن “المدان اعترف بقيامه بالمتاجرة بالحبوب المخدرة منذ سنوات طويلة”، مشيرا الى انه “تم تاكيد أقوال الشهود إدخال المدان للحبوب المخدرة الى المحكومين بالسجن”.
واكد أن “المحكمة أصدرت الحكم أعلاه استناداً الى أحكام المادة 28/ سادساً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.