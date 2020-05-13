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جنايات ميسان تحكم على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد

أصدرت محكمة جنايات ميسان/الهيئة الأولى، حكما على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ان “محكمة جنايات ميسان/الهيئة الأولى، اصدرت اليوم الحكما على مدان بجريمة المتاجرة بالمخدرات بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار”، مبينا انه “في حال عدم الدفع يُحبس لمدة سنة واحدة”.

واضاف أن “المدان اعترف بقيامه بالمتاجرة بالحبوب المخدرة منذ سنوات طويلة”، مشيرا الى انه “تم تاكيد أقوال الشهود إدخال المدان للحبوب المخدرة الى المحكومين بالسجن”.

واكد أن “المحكمة أصدرت الحكم أعلاه استناداً الى أحكام المادة 28/ سادساً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.

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