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خبير قانوني يوضح صلاحية الكاظمي بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين

أوضح الخبير القانوني حسن الياسري، الثلاثاء، صلاحية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين.

وقال الياسري في بيان إنه “يحق لرئيس الوزراء التوجيه بإطلاق سراح المعتقلين في مراكز الشرطة من المساهمين في المظاهرات، شريطة أن لا يتعلق بأحدهم حقٌ شخصيٌّ تجاهَ الآخرين”.

وأضاف أن “الموقوفين والمحكومين من قبل القضاء ، فلا سبيل لرئيس الوزراء في إطلاق سراحهم؛ إذْ لا سلطان له على أحكام القضاء إلا على وفق الدستور والقانون، وكلاهما لا يجيزان ذلك، فإنْ كان ولا بد ، فلا طريقَ غير طريق العفو ، عاماً كان أو خاصاً ، وبحسب ما رسم الدستور والقانون”.

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