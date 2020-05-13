خلية الازمة في صلاح الدين تصدر بياناً بشأن فتح جوامع المحافظة

اصدرت خلية الازمة في صلاح الدين، الثلاثاء، بياناً بشأن فتح الجوامع في المحافظة، مؤكدة أن الامر الذي صدر هو نصب غرف التعفير في الجوامع وتهيئتها.

وقال المتحدث الرسمي لخلية الازمة جمال عكاب احمد في بيان إنه “المحافظ عمار جبر خليل رئيس خلية الازمة في صلاح الدين اوضح بشأن فتح الجوامع في اقضية المحافظة خلال الفترة الحالية، ان الامر الذي صدر هو نصب غرف التعفير في الجوامع وتهيئتها لحين الايعاز من قبل الهيئه العليا للسلامة الوطنية بفتح ابوابها امام المصلين”.

وأضاف “اننا نعمل بتعليمات وقرارات خلية الازمة المركزية”.

وقررت محافظة صلاح الدين في بيان لها، اليوم الثلاثاء، اعادة فتح المساجد امام المصلين في المحافظة بشرط أن يكون ضمن الالتزام باجراءات السلامة والوقاية لمنع انتشار فايروس كورونا.