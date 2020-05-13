دعوة لاخلاء سوق الثلاثاء لإنشاء مركز تجاري كبير

اكد المختص بالشان الاقتصادي ثامر اللهيمص، الثلاثاء، ان مشروع المركز التجاري المتكامل في موقع سوق الثلاثاء المركزي يواجه تحديات عدم الاخلاء، رغم جاهزية الجهة المنفذة.

وقال الهيمص ان “مشروع المركز التجاري المتكامل في موقع سوق الثلاثاء المركزي يواجه تحديات عدم الاخلاء، رغم جاهزية الجهة المنفذة، حيث تشغل دائرة البطاقة الموحدة جزء بسيط منه يحد من تنفيذ هذا المشروع الاستثماري الكبير والمعطل منذ خمس سنوات”، مبينا ان “الاجازة الاستثمارية صادرة منذ خمس سنوات”.

واضاف ان “المشروع يضيف لمدينة بغداد رونق جديد، فضلا عن المنافع الاقتصادية التي يوفرها اثناء وبعد التنفيذ، حيث يرفد الموازنة العامة بمبالغ مالية كبيرة شهريا”، مشيرا الى ان “المركز يخصص مساحة كبيرة لعرض المنتج الوطني لمختلف البضائع، كما يوفر فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب، ويكون واجهة حضارية لمدينة بغداد”.

واكد ان “وزارة الداخلية يجب ان تكون داعم كبير للمشاريع الاستثمارية ومنها هذا المشروع”، لافتا الى ان “الواقع الاستثماري بأمس الحاجة اهتمام ورعاية ودعم الدولة، حيث يمكن من خلال الاستثمارات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وجعلها داعم للموازنة الاتحادية”.

واعتبر ان “تعطيل الاستثمارات امر لا يخدم اقتصاد البلاد”.