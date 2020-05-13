عالية نصيف تحضر أمام القضاء للنظر في الدعاوى المرفوعة ضدها

طالبت النائبة عالية نصيف رئاسة مجلس النواب بالفرز بين

القضايا المتعلقة بمحاربة الفساد ودعاوى النشر وبين القضايا المتعلقة بالفساد وأن توضح للرأي العام بأن دعاوى النشر المرفوعة ضد النائب هي وسام شرف له، مبينة أنها حضرت أمام الادعاء العام للنظر في الدعاوى المرفوعة ضدها .

وقالت في بيان اليوم :” حضرت امام القضاء والادعاء العام

يوم امس الثلاثاء للنظر في القضايا المتعلقة برفع الحصانة، وتبين أن القضية الأولى تتعلق باستجواب وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي وقد تم غلقها، والثانية تتعلق باستجواب وزير الكهرباء السابق وهي في طريقها إلى الإغلاق لكون الوزير انتفت عنه الصفة الوظيفية، والثالثة

تتعلق بأمانة بغداد وقد تم غلقها، والرابعة تتعلق بقضية الموصل والبيان الذي ذكرت فيه ان من ارتضى بجرائم داعش فهو شريكهم فيها، وقد تغير التكييف القانوني فيها “.

وأضافت نصيف :” بناءً على ذلك فقد تم النظر في جميع القضايا

واتضح أنها اما أغلقت أو انتفى موضوعها الأساسي، لكننا نسجل عتبنا على رئاسة مجلس النواب التي كان الأجدر بها أن تدعم موقف النائب وتكون عوناً له في أداء دوره الرقابي بدلاً من رفع الحصانة عنه، كما يجب أن تميز بين نائب ترفع عنه الحصانة بسبب الفساد وآخر ترفع عنه

الحصانة بسبب محاربته للفساد، وأن توضح للرأي العام أن قضايا النشر هي أوسمة شرف للنائب الذي يحارب الفاسدين، ومن جانبي سأواصل بإذن الله تعالى الكشف عن ملفات الفساد وملاحقة سراق المال العام مهما رفعوا دعاوى ضدي “.